COVID-19 :

La vitamine D pourrait aider dans la lutte contre le coronavirus, comme ils le prétendent 73 experts français et six sociétés nationales: Endocrinologie, Pédiatrie, Gériatrie, Endocrinologie et diabète pédiatrique, et Néphrologie, dialyse et greffes.

“Même si ne peut pas être considéré comme une arme au même niveau que le vaccin ou gestes protecteurs, suppléments de vitamine D pourrait être un adjuvant utile pour aider à prévenir l’infection du SRAS-CoV-2 et, surtout, pour réduire les formes graves de COVID-19 “, expliquer les auteurs de la recherche, publié dans la Revue du Practicien.

Bénéfique contre les maladies respiratoires

Parmi ses propriétés, les experts rappellent les bienfaits de ce composant dans la protection contre les maladies respiratoires, comme la grippe. Bien qu’il n’y ait pas de données solides, elles sont étayées par plusieurs études. L’un d’eux est norvégien, ce qui garantit que les consommateurs réguliers de huile de foie de morue, riche en vitamine D, ils sont moins infectés par le coronavirus.

Ils soulignent également que les principaux facteurs de risque de carence en vitamine D (maladies chroniques, obésité, etc.) coïncident avec groupes à risque le plus élevé associés au COVID-19. Pour cette raison, ils soutiennent que sa consommation “est une mesure efficace, simple, sûre, peu coûteuse et remboursée par la Sécurité sociale en France”.

Ils demandent votre ordonnance

“Même sans preuve incontestable qu’un supplément de vitamine D réduit le risque d’infection, le maintien de niveaux satisfaisants présente des avantages au-delà du COVID-19 “, les spécialistes de la publication susmentionnée ajoutent.

Pour lui, conseiller aux médecins du pays de promouvoir leur prescription parmi les citoyens en raison «des niveaux insuffisants qui présentent entre 40 et 50% de la population française, encore plus dans les cas de personnes à risque de formes sévères de COVID-19 “.