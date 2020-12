COVID-19 :

Javier Guillén, directeur de la Vuelta a España, a fait le point sur l’actualité de la course et a fouillé les clés de «l’édition coronavirus» lors des petits-déjeuners sportifs d’Europa Press. Il a commencé son exposition par une retraite: «Si les choses ne s’étaient pas bien passées, je ne serais certainement pas là. Mais la Vuelta 2020 n’a pas seulement eu lieu et a atteint Madrid, mais nous l’avons réalisée de manière exemplaire, avec planification, avec tension et avec ignorance, car nous étions confrontés à une pandémie mondiale ».

Le responsable de l’événement national a expliqué les critères qu’ils suivaient pour s’adapter au changement de dates à l’automne: «Nous savions que le La tournée devait avoir lieu avant le Giro y Vuelta car c’était la référence maximale de notre sport. Nous avons donc essayé de nous éloigner le plus possible d’eux pour profiter d’une meilleure participation et nous sommes entrés en novembre pour coïncider avec le moins d’événements possibles.. Nous voulions également nous éloigner du virus, même si nous avons dû subir le pire de la deuxième vague ».

Guillen a remercié le travail de la Vuelta a Burgos, le test avec lequel le calendrier post-accouchement a commencé, et le Tour: «Avec certains nous avons appris qu’il était possible de retourner sur les routes en toute sécurité, et avec d’autres, auxquels appartient la Vuelta a España, nous implémentons le protocole qu’ils ont lancé et nous l’avons adapté avec la Fédération espagnole et le Conseil supérieur des sports, que je félicite également pour leurs conseils pour concourir à nouveau. Mais grâce au fait que le Tour était faisable, il y avait un calendrier ».

Carrière il est passé par neuf communautés, avec leurs critères particuliers ou leurs fermetures de périmètre: «Ils ont tous travaillé pour l’intérêt commun. Nous voulions éviter la contagionC’est pourquoi nous avons organisé trois niveaux à bulle, pour la course, la partie de la caravane qui s’est réunie avec eux et le reste. Nous avons demandé au public de nous suivre de chez nous et nous avons fermé les cols ». Ainsi, Guillén considère que “La Vuelta est l’héritage et le succès de tous les Espagnols”: «Il n’y en a que trois gros, et dans l’un d’eux c’est à nous de faire un effort pour le préserver. Je pense que c’est de la chance que nous ayons la Vuelta dans notre pays, elle est dotée d’un caractère extraordinaire très identifiable ».

À propos des futurs projets, espère reprendre prochainement les étapes à l’étranger: «En 2020, nous prévoyons de quitter les Pays-Bas, une ascension vers le Tourmalet, en France, et encore deux jours au Portugal. Nous avons l’ambition de retrouver le point de départ d’Utrecht dès que possible ». Il n’a pas non plus oublié le Women’s Challenge ou le «rêve» des îles Canaries: «Notre épreuve féminine comporte désormais trois étapes, et nous la porterions à cinq ou sept. En ce qui concerne la fin de la tournée aux îles Canaries, nous aimerions. Nous devons parler avec Madrid pour donner son approbation, comme cela s’est déjà produit lorsque nous avons conclu à Santiago en 2014 pour l’année jubilaire. Cependant, je ne pense pas que cela se produira dans les trois ou quatre prochaines éditions. Nous aimerions le réaliser en toute certitude, c’est un déploiement important ».