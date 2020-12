COVID-19 :

Plus tôt cette semaine, un audio de l’acteur Tom Cruise a été divulgué aux médias, donnant une réprimande monumentale à deux membres de l’équipe technique du prochain film de ‘Mission Impossible 7’, dont le tournage a repris en septembre dernier après plusieurs arrêts tout au long de l’année. Dans l’audio, la star hollywoodienne il a crié aux hommes, au milieu de divers jurons et menaces, pour ne pas avoir respecté les protocoles de précaution contre Covid.

L’explosion de Cruise a fait le tour du monde en quelques jours, provoquant beaucoup d’applaudissements pour la fermeté dont il a fait preuve en évoquant les mesures sanitaires nécessaires pour maîtriser la pandémie. L’acteur a également fait allusion à les centaines d’emplois qui dépendaient de la capacité du tournage à poursuivre son cours sans nouveaux freins, mais tout le monde ne semble pas croire que le discours de l’interprète était vraiment authentique.

Actrice Leah Remini, connu pour avoir participé à des séries des années 90 et du début des années 2000 telles que “ The King of Queens ” ou “ Saved by the Bell ”, a fait des déclarations controversées ce vendredi sur le prétendues intentions cachées de Cruise, assurant que la colère était en fait un “mouvement publicitaire” de l’acteur.

Remini faisait partie de la Scientologie quand il était plus jeune, mais a quitté la secte en 2013 et depuis lors, il critique sévèrement l’institution., même dans une série documentaire, «Leah Remini: Scientology and the Aftermath» dans laquelle elle a interviewé d’autres personnes qui avaient quitté l’Église. Il a également publié un mémoire en 2015, “ Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology ”, dans lequel Il a raconté son expérience et ses désaccords avec le chef de l’Église, David Miscavige, et avec Tom Cruise lui-même.

Et maintenant, à la suite de l’audio sonore de l’acteur, Remini est revenu à la charge en expliquant dans un texte publié sur le site TonyOrtega.org que les membres de la Scientologie ne “croient pas à la maladie”, et qu’ils pensent être liés à des «personnes répressives». Mais, en plus, l’actrice a assuré que L’attitude de Cruise n’est rien de plus qu’un canular: “Tom ne se soucie pas des familles des travailleurs, c’est tout pour la publicité. Tom ne croit pas aux valeurs familiales.”

Remini a ensuite déclaré ce qui suit: «Je parie que Tom a écrit tout ce discours et que son assistant en Scientologie l’enregistre et le fait fuir. Entendre un acteur riche avec un pouvoir énorme s’adresser à l’équipe de cette manière est un signe de faiblesse et être quelqu’un de profondément bouleversé. “

Pour couronner le tout, l’actrice a mis en doute la santé mentale de Cruise, affirmant que la star “pense qu’Hollywood ne peut pas faire de films sans son aide”, et que tout cela illustre “la figure divine que Tom pense être et que la Scientologie lui fait croire”. Finalement, Remini a qualifié le comportement de Cruise de «dégradant» pour les travailleurs durement combattus et a accusé la Scientologie d’avoir concocté tout ce complot pour «aider la réputation de Cruise».