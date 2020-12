COVID-19 :

Voyager pendant cette période de Coronavirus n’est plus ce que c’était avant. Non seulement les passagers sont tenus de porter leur masque, mais dans de nombreux cas, ils doivent également présenter un test négatif pour Covid-19.

L’aéroport de Fort Lauderdale vise à faciliter le processus pour les passagers dans le besoin, et à partir du 9 décembre, le département de l’aviation de Broward ouvrira un site de test de coronavirus.

Le lieu sera basé dans le terminal 3 de l’aéroport et ceux qui montrent qu’ils ont des projets de voyage seront testés. L’initiative a le soutien de passagers comme Maria, qui confirme que “ça semble très bien car c’est quelque chose qui nous inquiète tous”.

Tout se déroule alors que les cas positifs de coronavirus augmentent dans l’État et que la course continue de distribuer un vaccin dans tout le pays. Cette semaine, un comité des CDC a décidé que les médecins, les infirmières et le personnel directement impliqués dans le traitement des patients recevraient le vaccin en premier. Aussi les travailleurs et les résidents des maisons de retraite.

«Le vaccin doit être conservé à des températures extrêmement froides. Ils les emballent dans des pots de 195 paquets qui sont congelés et dans des contenants spéciaux qu’ils ont développés et peuvent garder le produit en sécurité pendant un certain temps », a expliqué le Dr Aileen Marty, professeur de maladies infectieuses à l’Université internationale de Floride.