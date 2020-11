COVID-19 :

Soto de Agues, la ville asturienne de Sobrescobio d’où part la Ruta del Alba, est devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir accroché une affiche dans l’une de ses rues qui ne laisse personne indifférent. Les habitants de cette commune cherchent à protéger leurs aînés des visiteurs qui peuvent arriver et qui ne respectent pas les mesures de sécurité et d’hygiène établies en raison de la pandémie de coronavirus dont nous souffrons depuis le début de l’année.

Précisément cette pandémie de COVID-19 et les fortes restrictions imposées beaucoup de gens choisissent les zones rurales comme l’endroit idéal pour passer leurs vacances par rapport à d’autres endroits avec une plus grande foule. Un afflux de visiteurs vers les milieux ruraux qui met en danger les personnes âgées si elles ne respectent pas les réglementations correspondantes pour éviter de nouvelles infections. Pour cette raison, à Soto de Agues, ils ont décidé d’accrocher une pancarte manuscrite dans laquelle ils demandent aux touristes de respecter les mesures et de mettre le masque «qu’ils portent dans leur sac».

Mettez un masque. Dans cette ville, nous prenons soin de nos aînés à domicile (pas dans des maisons de retraite). Respectez-nous et, sinon, faites demi-tour », vous pouvez lire sur l’affiche que c’est déjà un phénomène dans les réseaux et qu’il a remporté les applaudissements généraux de la majorité des tweeters. «Nos aînés sont tout. Ils nous ont appris à avoir des valeurs, à vous respecter sans vous connaître et se sont privés de tout pour que nous ayons tout “, indiquent également leurs voisins.

“Bien fait. C’est ainsi que tout le monde doit faire, celui qui ne respecte pas les règles doit aller d’où ils viennent »,« Bravo! ¡Puxa Asturies! “,” C’est comme ça qu’on dit “,” Olé! “, Sont quelques-uns des nombreux commentaires que l’on peut faire sur le réseau social de l’oiseau.