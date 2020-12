COVID-19 :

Il y a quelques jours, l’Allemagne, la Suisse, la Turquie, Israël ou l’Arabie saoudite ont suspendu leurs vols vers l’Afrique du Sud par crainte d’une autre nouvelle variante du COVID-19

Afrique du Sud dépassé le million d’infections de COVID-19[feminine, avec un million 4 mille 413 cas confirmés et 26 mille 735 décès, comme annoncé par le ministère de la Santé, alors que le pays fait face à une nouvelle variante du virus détectée pour la première fois dans la province de cap Oriental, mais cela s’est déjà répandu dans d’autres provinces.

«Nous avons maintenant dépassé le million de cas cumulés de COVID-19 en Afrique du Sud. Nous devons adhérer à des interventions non pharmaceutiques pour empêcher une nouvelle propagation du virus », a confirmé via Twitter le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize.

Ce matin, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déjà convoqué une réunion d’urgence du conseil national chargé de la réponse à cette pandémie, après quoi le gouvernement devrait annoncer à nouveau, dans les prochains jours, des mesures plus sévères afin d’atténuer l’augmentation des infections ces dernières semaines .

Déjà le 18 décembre, Mkhize a averti qu’il y avait des preuves que le deuxième vague face à ce pays était poussé par un “Nouvelle variante” du coronavirus, appelée 501.V2, qui était aussi plus contagieux.

Il y a jours des pays comme Allemagne, Suisse, Turquie, Israël ou Arabie Saoudite vols vers l’Afrique du Sud suspendus par peur de cette nouvelle variante, qui serait à l’origine de la reprise dans des cas qui, surtout, touchent quatre provinces: Western Cape, où se trouve Cape Town; Cap Oriental; KwaZulu Natal et Gauteng, qui abrite Johannesburg -la plus grande ville du pays- et Praetorship.

Alors que les vaccins n’ont pas encore atteint Afrique du Sud, Ramaphosa s’attend à ce que 10 pour cent de ses 60 millions d’habitants soient vaccinés d’ici début 2021, et pour cela, le gouvernement a effectué un premier paiement cette semaine pour garantir la achat de vaccins dans le cadre de Programme Covax.

Dans tout le continent africain Plus de 2,6 millions d’infections, 62 mille décès et 2,1 millions de guérisons ont été enregistrés depuis la détection du premier cas continental en Egypte en février, selon les dernières données de Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).

Avec des informations d’.