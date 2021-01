COVID-19 :

Un des pays Le plus durement touché par le coronavirus est sans aucun doute le Royaume-Uni. En ce moment, la pandémie atteint des niveaux très élevé en grande partie en raison de la nouvelle souche découverte dans ledit territoire, qui est jusqu’à 70% plus contagieux, qui l’inquiétude a augmenté dans la nation.

C’est ainsi que Belén Montoro, une infirmière espagnole vivant à Londres, l’a transmis dans une interview à la BBC: «Si nous ne pouvons vraiment pas faire face à la situation maintenant, Qu’allons-nous faire dans deux semaines? La vérité est que ça m’inquiète Je suis très inquiet. “

Mauvais moment

“Les souvenirs de la première vague viennent et parfois ils m’attrapent un peu, ils me font passer un moment difficile. Il semble que maintenant je suis beaucoup plus conscient de ce que nous avons vécu dans la première vague. Je sens que nous sommes déjà dans un très, très mauvais moment. Maintenant, le nombre d’infectés est très élevé, ce qui signifie que dans une semaine ou deux qui sera reflétée dans l’ICU “, a ajouté l’utilitaire espagnol.

Sur la situation actuelle des hôpitaux, il a expliqué que “Aux soins intensifs, les patients sont très instables et ont besoin de beaucoup de soins. Dans des conditions normales, nous prenons en charge les patients individuellement, de 1 à 1, et en ce moment nous nous occupons de 1 à 2 ou de 1 à 4, c’est-à-dire une infirmière avec 4 patients très instables. Et bien sûr, ce n’est pas sûr. “

Les conditions de travail

Pour cette raison, il a avoué que “Nous travaillons d’une manière qui crée de l’incertitude pour nous, beaucoup d’anxiété, de stress … Si ces chiffres continuent d’augmenter Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j’ai très peur. “

Montoro a également influencé le nombre de patients: «La plupart des patients en soins intensifs ils sont dans un coma provoqué lorsque la situation est très critique. Mais nous avons aussi des patients qui sont éveillés. Et ils souffrent beaucoup, car la plupart ont une ventilation qui n’est pas invasive mais qui fait très mal au visage. “

«Et ces patients meurent beaucoup et … Je pense que les gens ne réalisent pas, mais nous en tant qu’infirmières souffrons aussi beaucoup de les voir dans cette situation de stress et d’agonie. Les voir pleurer de cette façon Et savoir que vous ne pouvez pas faire grand chose pour eux est parfois assez dévastateur », a-t-il déploré.

Pire que la première vague

Enfin, il a souligné que l’évolution de la pandémie s’est aggravée: «Bien que nous sommes plus préparés en termes de protocoles, en termes d’équipements, en termes de lignes directrices pour faire face à cette seconde vague, Je pense que notre moral, notre fatigue et notre santé mentale sont bien pires. Et évidemment que c’est un pilier fondamental pour pouvoir tout réaliser “.