«C’est la fin de l’avortement légal en Pologne». Alors qualifiez-vous Agatha Ignaciuk, chercheur à l’Université de Grenade sur la santé et les droits reproductifs (notamment en Espagne et en Pologne), l’arrêt récent de la Cour constitutionnelle (TC) du pays qui considère que l’avortement en cas de malformation fœtale est inconstitutionnel.

En conversation avec Newtral.es, Ignaciuk souligne que la décision judiciaire est due à “un processus de démantèlement de l’accès à l’interruption de grossesse en Pologne qui a commencé au début des années 1990, pendant la transition après la période communiste”. Avant la décision de la Cour constitutionnelle polonaise, le pays disposait déjà d’une des lois sur l’avortement plus restrictif dans l’Union européenne, permettant l’interruption volontaire d’une grossesse dans seulement trois cas: viol ou inceste, risque pour la santé physique ou mentale de la femme enceinte et malformation du fœtus – les mêmes cas qui existaient en Espagne avant la loi de 2010, une règle qui dans notre pays, il permet l’avortement sans conditions pendant les 14 premières semaines de grossesse.

La décision du TC polonais s’accorde avec les parlementaires du parti d’extrême droite Droit et justice (PiS pour son acronyme en polonais) – le parti qui dirige une coalition gouvernementale à majorité absolue -, qui a déposé il y a trois ans un appel pour inconstitutionnalité sur la norme réglementant l’avortement, en vigueur depuis 1993. C’était cette année-là que «c’était a approuvé une nouvelle réglementation de l’avortement en collusion avec l’Église », indique Newtral.es Aleksandra Sojka, chercheur en politique européenne à l’Université Carlos III de Madrid. “Le rôle de l’Église était très important en tant qu’élément d’opposition anticommuniste, donc dans la transition, elle a utilisé ce pouvoir pour mettre son agenda idéologique”, ajoute Sojka.

C’est ainsi que l’accès à l’avortement a évolué en Pologne

La Loi de 1993 éliminé le motif socio-économique comme l’une des hypothèses sous lesquelles, jusque-là, un avortement légal pouvait être pratiqué. “Cette hypothèse a fait une brève réapparition en 1996 sous mandat social-démocrate mais un an plus tard, elle a été jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle polonaise pour ne pas garantir une protection suffisante au fœtus”, souligne Agata Ignaciuk.

Cette hypothèse, socio-économique, était, avec celle du viol ou de l’inceste et celle du risque pour la santé de la femme enceinte, l’une de celles qui régnaient en Pologne sous la stade communiste du pays, comme l’explique Ignaciuk: «L’hypothèse d’une malformation fœtale, qui vient d’être déclarée inconstitutionnelle, n’a pas été envisagée alors, car la technologie permettant de détecter ces problèmes n’existait pas. Mais le socio-économique était, de facto, celui qui permettait aux femmes d’avorter librement ».

Selon ce chercheur de l’Université de Grenade, «en 1956, le gouvernement considérait que l’avortement devait être légalisé»: «Non pas à cause d’une question de droits reproductifs, mais à cause d’une politique nataliste“, Ajouter. À cette époque, il y avait deux raisons: «D’une part, dans les années 1950, il était prévu de réduire la natalité, mais il n’y avait pas beaucoup de méthodes contraceptives. Il y en avait, mais l’accès n’était pas très loin. D’autre part, on pense aussi à protéger la santé des femmes dans deux sens: premièrement, parce que l’avortement clandestin, en ne se faisant pas avec des garanties, pourrait réduire la capacité de reproduction des femmes, et cela devait être préservé; de l’autre, dans ces avortements illégaux, la femme pouvait mourir, de sorte que la famille se retrouvait sans elle. Par conséquent, l’avortement était beaucoup plus accessible en Pologne qu’aujourd’hui, mais pas à cause d’une vision féministe, mais à cause du protectionnisme ».

Ainsi, si l’avortement était plus accessible pendant le communisme, Agata Ignaciuk rappelle qu ‘«il n’était pas compris comme un droit, mais comme un échec»: «Il était lié à la stérilité, au fait que les femmes qui avortaient plus tard ne pouvaient pas être mères. Et même si au début ils voulaient mettre en place un contrôle des naissances, ils voulaient préserver la fertilité vers le futur “.

le processus de démantèlement Cela commence donc en 1993 par l’élimination de l’hypothèse socio-économique, qui était en pratique celle que la plupart des femmes utilisaient pour interrompre volontairement leur grossesse. Après cette réforme, la majorité des avortements ont eu lieu sous l’hypothèse d’une malformation fœtale: «En 2019, sur le total de 1100 avortements pratiqués dans le pays, 1074, soit 98%, l’ont été sous le motif de malformation fœtale », assure l’avocat polonais à Newtral.es Marta Górczyńska, spécialisée dans les droits de l’homme.

«De nombreuses femmes ne peuvent bénéficier d’aucune de ces trois hypothèses, elles se rendent donc à l’étranger pour se faire avorter», dit-il lors d’une conversation avec Newtral.es Karolina Więckiewicz, avocate et une des composantes du groupe féministe polonais Équipe de rêve Aborcyjny. «Ils voyagent principalement en Slovaquie, mais aussi au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne. Nous fournissons une aide (juridique et informative) à ceux qui souhaitent se faire avorter hors de nos frontières », déclare Więckiewicz.

Cet avocat souligne que la décision du TC est un «net recul» à un moment où d’autres droits fondamentaux sont également remis en cause en Pologne: «Le gouvernement procède à sa sortie de la Convention d’Istanbul [una norma europea sobre la lucha contra la violencia de género] et avant la pandémie, une loi était en cours d’élaboration pour éliminer l’éducation sexuelle et la LGTBI des salles de classe ».

Depuis que la décision du TC a été rendue publique le 22 octobre, les manifestations féministes en Pologne n’ont pas cessé malgré les restrictions dues à la pandémie: «Depuis ce jour, nous sommes descendus dans la rue non seulement pour exiger que le supposition de malformation fœtale, mais un avortement plus accessible et plus sûr, ainsi que l’éducation sexuelle dans les salles de classe, la séparation de l’Etat et de l’Église et l’indépendance du pouvoir judiciaire », raconte l’avocate Marta Górczyńska. «Lorsque les manifestations ont commencé, Jarosław Kaczyński [líder de Ley y Justicia] Il a appelé les partisans de son parti à défendre les églises et la patrie. Cela nous a seulement poussé à appeler à la grève », ajoute Górczyńska.

Manifestations à Varsovie (Pologne) contre la décision de la Cour constitutionnelle polonaise | Image: Wojciech Olkusnik .

Le Constitutionnel, un organe interrogé

Ce qui se passe en Pologne ne peut être compris sans une analyse de la Cour constitutionnelle, un organe dont l’indépendance a été mise en doute par la Cour constitutionnelle elle-même. Parlement européen (PE). Dans une résolution de septembre 2020, le PE a relevé “un risque évident de violation grave de l’état de droit par la République de Pologne” dans la résolution de laquelle il indique que l’indépendance et la légitimité de la Cour constitutionnelle ont été “gravement compromises”. Comme le souligne l’avocate polonaise Marta Górczyńska: “Onze de ses douze juges ont été nommés par la loi et la justice”, ajoute-t-elle.

Pour la chercheuse Agata Ignaciuk, la légitimité de la phrase sur l’avortement en cas de malformation fœtale est «très discutable»: «Elle n’est pas valable car ce n’est pas une institution indépendante. Le problème est que revenir en arrière sera très compliqué », dit-il.

“C’est un organe kidnappé pour un parti d’extrême droite qui est au gouvernement », pointe Aleksandra Sojka. Ce chercheur rappelle que «la sentence n’est pas encore entrée en vigueur, il n’est donc pas nécessaire de lui obéir»: «Il n’y a pas de délai légal dans lequel elle doit être rendue effective, alors peut-être qu’ils attendent que les protestations se calment un peu.

Sojka souligne également que Constitution polonaise elle a été approuvée en 1997, des années après la loi sur l’avortement: «A l’époque, on pensait inclure dans la Constitution une mention spécifique de la protection de l’enfant à naître, mais elle a finalement été écartée car on considérait que l’engagement qui existait était déjà suffisant . Par conséquent, cela n’a pas de sens de dire que c’est inconstitutionnel. “

La restriction des droits reproductifs et l’opposition aux avancées féministes sont-elles un axe commun de l’extrême droite européenne? Le politologue Belén Fernández-García, chercheur à l’Institut des Sciences Sociales de l’Université de Lisbonne, considère que «pas exactement»: «Ces formations partagent un trait idéologique qui est le conservatisme social dans lequel la défense de la famille occupe une place centrale. Mais il existe des différences dans le degré de conservatisme qu’ils présentent et la visibilité qu’ils donnent à ces questions.

Conformément à la formation d’extrême droite Droit et justice, «on pourrait localiser la droite radicale espagnole, qui a fait antiféminisme l’un des axes principaux dans lequel il évolue discursivement », souligne García-Fernández. «Au Portugal, une motion qui défendait la ablation des ovaires aux femmes qui interrompent volontairement leur grossesse lors d’une récente convention du parti Chega. Même si la motion a été rejetée et l’expulsion du député qui l’a présentée a été proposée, il est surprenant et inquiet qu’elle fasse même l’objet d’un vote », ajoute le politologue.

Cependant, pour d’autres extrémistes européens, la défense de la famille en tant qu’institution serait plus subtile, produisant une dépolitisation du genre qui ignore les relations inégales entre les hommes et les femmes: «En ce sens, des formations telles que le Parti néerlandais de la liberté et le Parti populaire danois sont même allées jusqu’à défendre l’égalité des sexes et la liberté sexuelle dans le cadre des valeurs et identités nationales pour marquez une frontière culturelle claire avec les immigrants et les citoyens d’origine musulmane », déclare Belén García-Fernández.

La décision du tribunal et la pandémie COVID-19

«Annoncer cette décision dans la semaine avec le nombre de personnes infectées par Covid incontrôlées, avec des hôpitaux pleins et un manque général de ressources de santé vise à détourner l’attention des citoyens de la terrible gestion de la deuxième vague de la pandémie par le gouvernement », ont souligné Agata Ignaciuk et Aleksandra Sojka dans cette analyse conjointe publiée dans Agenda Pública.

Pour le politologue Belén García-Fernández, cette relation entre rendre publique la décision du TC et l’aggravation de la pandémie peut être vue de deux points de vue: «D’une part, il a pu être annoncé tout à l’heure pour éviter grandes mobilisations en raison de restrictions sanitaires, ce qui ne semble pas avoir arrêté les manifestants qui cherchent à défendre les droits des femmes. Mais, d’un autre côté, cela peut être vu précisément comme un moyen de détourner l’attention sur la mauvaise gestion de la santé menée par le gouvernement, car il ne semble pas par hasard que la décision du TC ait été annoncée au moment même où les données sur les infections dans le pays ont explosé. .

L’avocate Marta Górczyńska partage cette analyse et souligne que “à d’autres occasions, lorsque le gouvernement a tenté de rendre l’avortement plus restrictif, il a protesté de manière massive, réussissant à paralyser l’intention de restreindre ce droit”. Par conséquent, à son avis, rendre la sentence publique aurait pu être une stratégie politique: «Avec la Restrictions COVID-19 et l’idée collective que nous devons nous protéger et protéger ceux que nous aimons, le gouvernement a peut-être pensé que c’était le moment idéal pour exécuter son plan. Mais nous avons atteint un point où nous sommes tellement frustrés que nous avons quand même décidé de descendre dans la rue, malgré la pandémie. “

