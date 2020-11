COVID-19 :

LaLiga a conclu un accord avec Laboratorios Rhogen pour l’acquisition de tests rapides d’antigènes COVID-19 afin de les répartir entre les 20 équipes LaLiga Santander et les 22 équipes LaLiga SmartBank du football espagnol.

Le test, appelé ‘Biosynex Covid-19 Ag BSS’, Il s’agit d’un test rapide à partir d’un échantillon prélevé avec un écouvillon nasopharyngé. Il est destiné à aider au diagnostic rapide des infections par le SRAS-CoV-2, car il donne des résultats en 15 minutes, a une sensibilité de 96 pour cent et une spécificité de cent pour cent.

Le produit est distribué par Laboratorios Rhogen en Espagne et au Portugal et est fabriqué par la société française Biosynex, dont le siège est à Strasbourg et est coté à la Bourse de Paris. Ceux du Covid-19, celui-ci pour les antigènes et celui des anticorps IgG et IgM, sont produits dans l’usine que Biosynex possède à Fribourg (Suisse).

Les accréditations, validations et le dossier technique de l’étude réalisée peuvent être consultés sur le site des Laboratoires Rhogen. “Avec ce test, un service rapide, simple, sûr et fiable est donné aux plus de 1000 joueurs des 42 équipes de première et deuxième division A et le reste des employés », a déclaré le directeur de l’entreprise, Mariano Alonso.

Les laboratoires Rhogen ont déjà contacté le ministère de la Santé et le reste des conseils régionaux pour fournir du matériel avant la deuxième vague de la pandémie. La société a été créée en 2012 et les bureaux et entrepôts sont situés dans la zone industrielle d’Arroyomolinos (Madrid).