COVID-19 :

Si février se terminait par l’élimination en Ligue Europa – la chose douloureuse n’était pas quoi, mais comment -, Mars a commencé pour l’Espanyol avec un autre mirage: le 1-1 à Cornellà contre l’Atlético de Madrid, qui avait reçu une visite encourageante de la part de quelque 600 fans de perruches lors de l’entraînement précédent pour faire partie de l’équipe.

Mais il n’y aurait plus un demi-sourire. Le 8 mars, l’Espanyol a perdu contre Osasuna, à El Sadar, et était situé six points de la permanence, son bilan négatif jusqu’à ce point. Un scénario terrible, comme le montre la métaphore de Leandro Cabrera finissant comme gardien de but en raison de l’expulsion de Diego López. Inefficace en cas de doute, la mesure prise cette même semaine résultait restreindre les apparitions publiques des footballeurs devant la presse, c’est-à-dire devant les supporters.

Abélard a décrété un mini-séjour à Navata qui a dû être interrompu car la pandémie est soudainement arrivée. L’état d’alarme. Accouchement. Et, bien sûr, l’interruption de la Liga. COVID-19 a affecté l’Espanyol plus que toute autre équipe de LaLiga, avec au moins dix cas, dont huit joueurs – parmi ceux qui ont émergé, Wu Lei, Leandro Cabrera et Matías Vargas -.

Et a également dérivé la situation exceptionnelle en un dossier de règlement sur l’emploi temporaire (ERTE) qui a concerné la première équipe masculine et féminine, la filiale et les jeunes, et auquel José María Durán et Francisco Joaquín Pérez Rufete se sont volontairement joints. Qui n’a malheureusement pas été concerné était le directeur commercial et marketing, Agustí Filomeno, limogé en confinement complet.

Raúl de Tomás se moquait des blagues sur sa peinture. @ rauldetomas17

Les formations télématiques sont arrivées, la grande initiative de fournir àAssistance téléphonique ou assistance aux membres de plus de 75 ans ou avec un handicap et le tableau désormais célèbre de Raúl de Tomás, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Et, compte tenu des rumeurs d’une reprise de la Liga sans audience, fin avril, la Curva et le Juvenil, chacun à eux seuls, a déclaré que la baisse était presque préférable au fait que l’Espanyol, comme le reste des équipes professionnelles, avait à leur disposition une quantité massive de tests PCR qui à cette époque étaient encore rares pour la population espagnole. Cela semble d’une autre vie. Mais c’est arrivé il y a quelques mois. Et en mai, plus …