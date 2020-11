COVID-19 :

Le comité de compétition de la Fédération espagnole de football a rejeté le report du match Real Sociedad-Granada. Les Nasrids voyagent avec sept professionnels et six filiales en raison d’infections à coronavirus. Ils devront jouer. LaLiga a publié une déclaration pour expliquer la décision qui a été prise:

“Compte tenu de la situation posée par la demande du Grenade CF au Comité de la Compétition de suspendre son match contre la Real Sociedad, malgré la position opposée de LaLiga et ayant déjà accepté par ledit Comité de disputer le match aujourd’hui dimanche à 16 heures. : 15, de LaLiga, nous voulons expliquer la réglementation applicable dans ce cas:

1.- Le Granada CF, comme toutes les équipes de LaLiga, est soumis aux contrôles pertinents pour localiser d’éventuels positifs pour COVID 19, en outre, du fait de jouer la compétition européenne, il est également dans les contrôles effectués par le UEFA. À la suite de ces contrôles, 10 résultats positifs ont été détectés:

• Vendredi 30 1 positif est détecté.

• Lundi 2, 3 positifs sont détectés.

• Mardi 3 2 positifs sont détectés.

• Jeudi 5, 2 positifs sont détectés.

• Vendredi 6, 2 positifs sont détectés.

Les points positifs du jour 5 sont détectés dans les tests effectués à Chypre pour le match de Ligue Europa que l’équipe a disputé jeudi 5 novembre dernier.

2.- Selon le point 14.1 du Protocole Unifié d’Entraînement et de Compétition pour la saison 20/21 de LaLiga, approuvé par la Commission des Délégués et qui a l’approbation du Conseil Supérieur des Sports, une épidémie est considérée lorsqu’il y a un groupement de 3 cas ou plus avec infection active et détection simultanée ou rapprochée dans le temps (jusqu’à 72 heures), dans lesquels il existe des indications logiques d’un lien épidémiologique.

Dans ce cas et, contrairement à d’autres, en plus du nombre de cas, l’équipe s’est rendue à Chypre (sans la présence de l’inspecteur de LaLiga) et a même ouvert un dossier disciplinaire en raison d’une éventuelle violation dudit protocole. Pour tout cela, l’apparition de ces positifs au sein de l’équipe est considérée comme une épidémie. En conséquence, il apparaît que tout le personnel qui s’est rendu à Chypre lors de l’expédition Grenade CF ne peut pas voyager pour jouer le prochain match, car des contacts étroits de cas positifs sont considérés, selon le protocole et la réglementation en vigueur dans la Communauté autonome. d’Andalousie. Conformément aux règlements de l’administration compétente, tous les membres de l’expédition avec un PCR négatif, étant des contacts étroits, doivent rester en quarantaine. Pour cette raison, LaLiga a exhorté le Granada CF à demander un permis à la Junta de Andalucía qui autoriserait le déplacement, ledit document n’a pas été présenté à LaLiga.

3.- Cette année à la suite de la pandémie et conformément aux modifications apportées par l’UEFA, des modifications ont été convenues en commission de suivi de l’accord entre la Liga et la RFEF, communiquée dans la circulaire numéro 8 de LaLiga pour la saison 20-21, en ce qui concerne le nombre minimum de joueurs de la première équipe pour pouvoir jouer le match en cas de cause COVID 19. Lesdites modifications incluent le nombre minimum de joueurs licenciés comme La première équipe pour le différend du jeu et tout au long de son développement sera d’au moins 5 joueurs de la première équipe, Grenade a accrédité un certain nombre de 20 joueurs pour le différend de ce match, 7 d’entre eux de la première équipe “.