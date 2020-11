COVID-19 :

Le grand match de la semaine, cet Atlético-Barça que nous attendons tous avec impatience demain, a subi une grave perte à cause de Covid-19: Luis Suárez. Sa présence était essentielle à la fois pour des raisons strictement footballistiques et en raison de la morbidité inévitable qui aurait produit de le voir face à face avant la sienne jusqu’à récemment, surtout devant son âme amie, Messi. Mais lui, comme son partenaire Torreira, revient infecté après ces jours avec son équipe. Journées auxquelles appartient une photo distinguée du groupe de Charruas sélectionnés, réunis dans un amour et une compagnie fraternels, profitant de leurs compagnons et d’un barbecue.

Il n’y a aucune raison de dire que la contagion s’est produite sur cette scène. Cela pourrait être à tout moment. Et ce n’est pas une question d’Uruguay, c’est une question de tout le monde. Dans les équipes nationales, la bulle est moins prudente que dans les clubs, ou elle n’existe pas du tout. Nous avons déjà vu Mbappé et Cristiano être infectés lors de voyages avec leur équipe nationale. Dans les équipes nationales, c’est une tradition de toujours que la discipline se détend quelque peu, mis à part le fait que les joueurs de différentes ligues sont mixtes, il y a des voyages en avion moins soignés, l’hôtel reçoit la visite de parents ou d’anciens camarades. Chaque tribunal de la FIFA est l’occasion pour le coronavirus d’attaquer le football.

Une honte pour Luis Suárez. Pas récemment, Simeone a expliqué que son arrivée avait changé le jeu de l’équipe, car “il faut le nourrir plus haut”. Les fans ont célébré ce nouvel Atlético, plus offensif, comme on l’avait exigé. Bonne nouvelle tout à l’heure que la Liga est devenue celle avec le moins de buts des cinq grands en raison d’une somme de causes parmi lesquelles le nombre d’entraîneurs qui ont suivi l’ancienne ligne de Simeone: attendre et punir l’erreur de l’autre. Il y a vingt ans, les matchs entre l’Atlético et le Barça étaient chargés de buts. Ils représentaient l’abolition du tableau noir. Celui de samedi auquel je m’attendais comme ça, mais je ne sais plus …