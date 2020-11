COVID-19 :

le Sportif C’est l’un des clubs les plus touchés par les aspects positifs issus des engagements internationaux. Luis Suárez et Torreira sont tombés avec l’Uruguay avant le choc mémorable contre Barcelone en championnat. Selon Cadena COPE, LaLiga présentera une plainte officielle au Forum de la Ligue mondiale à la demande de l’équipe rojiblanco concernant la cascade de points positifs au sein de l’équipe uruguayenne.

À l’Atlético, il y a beaucoup de colère à propos de ce nouveau «virus FIFA» qui est COVID. Enrique Cerezo se plaignait déjà dans les micros de ‘El Larguero’ du SER des points positifs des deux Uruguayens. “Les équipes sont laissées avec amour aux joueurs pour qu’ils aient les mêmes contrôles que dans les clubs. Ils n’ont pas eu de contrôle et il est arrivé que cela soit arrivé. En Espagne, un contrôle doit être respecté. Ici, les joueurs ne se douchent pas dans les vestiaires. Nous les vérifions avant et après le match et l’entraînement. Les perdants sont les clubs. Il y a trop de fêtes. La même chose que les clubs ont sacrifiée, les équipes nationales doivent faire. Aller de Madrid à Barcelone n’est pas la même chose que faire un voyage de 14 heures. Le nombre que nous avons maintenant avec cinq coiffes et deux en Uruguay qui peuvent durer trois ou quatre semaines.. “.

Une situation de forte contagion qui a fait très mal au sein de l’Atlético de Madrid et qui a été signalée à Javier Tebas, président de l’association patronale du club. Il est impossible que les clubs soient continuellement attentifs aux protocoles pour que ces mesures ne sont pas aussi rigoureux ou plus rigoureux dans les voyages et les matchs internationaux des équipes nationales.