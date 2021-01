COVID-19 :

Le Second a clôturé un premier tour atypique, marqué comme il ne pouvait en être autrement par le coronavirus, qui a conduit au report de deux matchs (Alcorcón-Ponferradina et Sabadell-Alcorcón). Dans les deux ils ont vu impliqué les potiers, les nymphes, puisqu’ils ont subi toutes sortes de situations tout au long de ces 21 jours: Ils ont été donnés pour avoir perdu leur match contre Saragosse en raison d’un mauvais alignement et ils ont également été impliqués dans l’un des deux crashs en attente par la tempête Filomena (Alcorcón-Albacete et Leganés-Almería). Les choses ne se sont pas bien passées non plus dans le sport, bien que avec le retour d’Anquela, ils ont retrouvé l’espoir du salut.

La mi-parcours du championnat aboutit à plusieurs conclusions. L’Espanyol a été sacré champion d’hiver, grâce à ses 45 points et à un potentiel qui l’a conduit à mener le classement dans 62% des jours (treize fois, dont neuf consécutifs, de la cinquième à la treizième). Les perroquets ce sont les meilleurs endroits de la catégorie (28 points) et Ils ont dans leurs rangs De Tomás, deuxième meilleur buteur, avec douze buts, le même que Djurdjevic (Sporting). RdT est décisif pour que l’équipe bleue et blanche soit le plus accompli, lui seul a fait 37,5% du total (32). Quelque chose que l’Espanyol complète, en plus, devenant celui qui convient le moins (10, identique à Majorque).

Au-delà de tout ça, le premier tour a laissé dix curiosités que nous roulons ensuite …

1. Ce sont des choses de l’époque

Le second est une catégorie de contrastes. Voilà comment le plus jeune entraîneur de Segunda, Borja Jiménez (35 ans), a conduit le footballeur le plus âgé, Rubén Castro, quatre ans plus âgé que son entraîneur, sur 18 jours. L’attaquant incombustible a neuf buts et est l’un des joueurs les plus remarquables. Comme le plus jeune, Luka Romero, 16 ans. Le directeur sportif de la RFEF, Molina, a tenté de convaincre le milieu de terrain de Majorque de rejoindre l’équipe nationale, mais il a opté pour l’Argentine.

2. Sadiq surprise

Almería a de nouveau bouleversé le marché d’été. C’est lui qui a investi le plus dans les renforts et Sadiq – pour lequel il a payé environ 9 millions au Partizan -, est devenu la signature la plus chère de Second. L’attaquant nigérian de 23 ans est arrivé pour remplacer Darwin Núñez et a eu du mal à s’adapter, mais maintenant il part. Il a neuf buts en championnat – il a mouillé dans quatre des cinq derniers matchs et a marqué un triplé contre Ponfe – et deux en Copa (à Alavés). Ne vous laissez pas influencer par ses regards maladroits, quelque chose qui l’a fait taquiner dans le passé, Sadiq est un diamant à l’état brut et Médaillé olympique: un bronze a été accroché à Rio.

3. Des objectifs qui enlèvent le «sentiment»

Nous ne le disons pas. Il est dit par la FIFA, qui l’envisage pour la prochaine remise du prix Puskas: “De Tomás a présenté sa candidature spectaculaire pour succéder à Son Heung-min”. Une grande partie de l’attaquant de perruche contre Almería avait tout pour être considérée comme une œuvre d’art: contrôle, chapeau sur Maras et tiré de son propre terrain directement au fond du filet. Un autre délice était le But olympique de Ríos Reina contre Saragosse. Ce n’était pas la première fois que le côté de la Ponferradina réalisait quelque chose comme ça. C’est plus, 25% de ses objectifs de carrière provenaient d’un corner direct. C’est un vrai spécialiste.

4. Survivants de la coupe

Almería, Rayo et Girona sont les seuls Segunda encore en vie dans le huitième de la Coupe. Et cela ne les a pas coûtés dans la Ligue. Les Andalous sont troisièmes, à un point de promotion directe; les Vallecanos sont quatrièmes, cinq de Majorque et les Catalans sont huitièmes, quatre des séries éliminatoires. Au détriment de la connaissance de vos rivaux (ce vendredi il y a le tirage au sort), Almería peut se vanter d’avoir approuvé une main rougissante à Alavés et le Rayo et Girona ont battu Elche et Cadix 2-0.. C’est la compétition fétiche d’Iraola, un entraîneur français-rouge, qui a amené l’an dernier un Mirandés récemment promu en demi-finale.

5. Formateurs en réanimation

L’arrivée d’un nouvel entraîneur a permis de ressusciter des équipes comme Lugo, Alcorcón ou Saragosse. “Maintenant, je suis Brad Pitt, mais si je perds, je redeviens chauve et moche”, a déclaré Nafti, mais la réalité est que a révolutionné l’équipe Lugo qui est passée de la relégation aux éliminatoires en seulement trois semaines. Les potiers ont également connu «l’effet Anquela». L’entraîneur le plus âgé de la catégorie (63 ans) est rentré chez lui et a sorti un Alcorcón de la lanterne rouge respire encore. Saragosse est plus calme avec JIM. Les deux victoires lors de ses deux premiers matchs à la tête de l’équipe lui ont fait reprendre confiance en la permanence.

6. Un joueur qui dépasse les limites de salaire

De Tomás a une valeur de marché de 10 millions d’euros. Seize équipes devraient dépasser la totalité de leur plafond salarial pour le signer. Ils ne pouvaient bénéficier que de leurs services, en plus de leur équipe actuelle, l’Espanyol, Majorque, Leganés, le Rayo, Almería et Tenerife, bien que cette dernière se retrouverait avec une très petite marge.

7. Les pivots de la catégorie

Au total, 52 joueurs de LaLiga SmartBank ont ​​plus de 1,90. Le «plafond» est Bulka, le gardien de Carthagène qui mesure 1,99. Ils sont suivis par deux autres gardiens de but Muric, de Gérone, avec 1,98 et le vétéran Diego López qui mesure 1,96 et défend le but de l’Espanyol. Le plus grand défenseur est Catena, de Rayo, avec 1,94. Pour sa part, le milieu de terrain «pivot» est Fuentes, de Fuenlabrada, avec 1,95. Chris Ramos, avec ses 1,93 est le plus gros attaquant en deuxième.

8. Affecté par COVID

En ces 21 jours de championnat, 46 joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus sur les 565 qu’il y a parmi tous les effectifs des 22 équipes, soit 8,1%. Le sport, avec dix, est le club avec le plus de cas dans ce premier tour. Ils sont suivis par Ponferradina, Alcorcón et Rayo avec cinq. Sur le côté opposé sont Sabadell, Lugo, Tenerife, Malaga et Logroñés n’ont pas eu de cas depuis le début du concours.

9. Une tour de Babel

Il y a des joueurs de 52 nationalités dans LaLiga SmartBank. Seuls cinq pays contribuent dix ou footballeurs ou plus: Espagne (406), Argentine (22), Portugal et France (11) et Uruguay (10). La Serbie suit avec huit. Trois pays ont six joueurs: Brésil, Sénégal et Venezuela. Il y a cinq Colombiens. Maroc, Panama, Nigéria et Ghana quatre footballeurs contribuent. Géorgie, Ukraine, Guinée équatoriale, Albanie et Suisse ils sont représentés par trois chacun. Dix nations (Pérou, Mali, Angleterre, Macédoine, Monténégro, Slovaquie, Pologne, Guinée Bissau, Mauritanie et Italie) avoir deux. Et il y a un joueur de 23 autres pays (Kosovo, États-Unis, Azerbaïdjan, République dominicaine, Slovénie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Écosse, Bosnie, Guinée, Chine, Martinique, Croatie, Pays-Bas, Cuba, Kenya, Algérie, Islande, Japon, Belgique, Roumanie et Angola).

10. Des bancs qui brûlent

Il n’y a pas d’équipe de relégation qui n’ait pas changé d’entraîneur. Juan Carlos Garrido a été le dernier à arriver à Castellón, bien que Albacete, Saragosse et Carthagène remportent le gâteau, étant donné qu’ils sont déjà en lice pour leur troisième entraîneur de la saison. Menéndez a atterri sur le banc de la Manchego après le passage d’Alcaraz et López Garai, Juan Ignacio Martínez a pris le relais de Baraja et Iván Martínez et Carrión a pris les rênes après Borja Jiménez et Pepe Aguilar.