COVID-19 :

L’Allemagne ne réduira pas les restrictions contre le covid-19 (vidéo de novembre 2020) 1:14

Berlin . – L’Allemagne entrera dans un verrouillage national “dur”, qui commence cette semaine et se poursuivra pendant la période de Noël, a déclaré dimanche la chancelière Angela Merkel. Ceci après avoir accepté des mesures plus strictes avec les gouvernements des États pour arrêter une vague de cas de coronavirus.

Du mercredi prochain au 10 janvier, tous les magasins, services et écoles non essentiels fermeront. Les rassemblements du jour de Noël passeront de 10 personnes à seulement cinq dans deux ménages différents.

Cette semaine, Merkel a fait une demande passionnée aux Allemands de limiter leurs contacts sociaux avant les festivités de Noël. Malgré le système de santé respecté du pays et les premiers succès à contenir le virus, un arrêt partiel récent n’a pas réussi à arrêter les cas de la deuxième vague. L’Allemagne a enregistré vendredi un record de décès par jour, avec 598 décès enregistrés en 24 heures.

Les nouvelles mesures ciblent les festivités traditionnelles: les services religieux de Noël seront soumis à une inscription préalable et aucun chant ne sera autorisé, l’alcool sera interdit dans tous les espaces publics et un feu d’artifice annuel du Nouvel An sera annulé. Certains États mettent également en œuvre des mesures supplémentaires, comme la Bavière, qui imposera un couvre-feu à partir de 21 heures.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a promis une aide financière à toutes les entreprises touchées par la fermeture.

Les cas de coronavirus en hausse en Allemagne

Dimanche, l’Allemagne a enregistré 20200 nouvelles infections à coronavirus, 2000 de plus que dimanche la semaine dernière, selon l’Institut Robert Koch, l’agence nationale de lutte contre les maladies. Le nombre total d’infections est de 1 320 716. Le nombre de morts a augmenté de 321 et atteint un total de 21 787, selon les données.

Plus tôt dans la semaine, l’État du Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest, a déclaré qu’il introduisait un couvre-feu, qui commence samedi et durera jusqu’au 10 janvier, au cours duquel les personnes ne seront autorisées à quitter la maison que pour le travail et les rendez-vous médicaux. a déclaré le Premier ministre d’État Winfried Kretschmann lors d’une conférence de presse.

Pendant ce temps, dans l’État du Schleswig-Holstein, dans le nord du pays, le nombre maximum autorisé à se rassembler dans les espaces publics et privés a été réduit de dix personnes à cinq personnes dans deux ménages, selon le premier président de l’État, Daniel Günther.

Lors d’une réunion du cabinet vendredi, il a été annoncé que l’État fédéral de Thuringe fermerait les articles de vente au détail à partir du 19 décembre et que les étudiants passeraient à l’apprentissage en ligne à partir du 21 décembre dans le cadre des nouvelles restrictions, tandis que, Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que les États allemands de Saxe et de Bavière adopteraient des mesures de verrouillage plus strictes.

– Nadine Schmidt et Zahid Mahmood de CNN ont contribué au rapport. Amy Woodyatt a écrit depuis Londres.