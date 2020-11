COVID-19 :

L’Allemagne ne réduira pas les restrictions contre le covid-19 1:14

Potsdam, Allemagne . – L’Allemagne a été considérée comme un phare pour d’autres pays européens lors de la première vague de coronavirus et a été saluée comme ayant l’un des meilleurs systèmes de santé au monde. Mais maintenant, il commence à lutter contre des infections plus graves qu’à tout autre moment de la pandémie.

Vendredi, les chiffres des infections à coronavirus dans le pays ont atteint un niveau record, avec près de 24000 nouveaux cas quotidiens enregistrés. Et la même chose s’est produite avec le nombre de patients dans les unités de soins intensifs du pays.

Les données officielles de l’Association interdisciplinaire allemande pour la médecine intensive et d’urgence (DIVI) montrent que le nombre de patients atteints de covid-19 dans les unités de soins intensifs allemands (USI) est passé de 267 le 21 septembre à 3615 le 20 septembre. Novembre, une augmentation de plus de 13 fois en l’espace de deux mois seulement.

L’Allemagne, la plus grande économie d’Europe

La plus grande économie d’Europe a assez bien résisté à la pandémie, pour l’instant, par rapport à ses pays voisins. Ceci est en partie dû à sa grande capacité de soins intensifs avec 33,9 lits pour 100 000 habitants; en revanche, l’Italie ne compte que 8,6 pour 100 000 habitants. Mais avec la flambée des cas de covidies dans la région, même le système de santé allemand est sous pression et les hôpitaux de certaines régions se rapprochent de plus en plus de leurs limites.

Les dirigeants allemands ont averti vendredi que le système pourrait s’effondrer en quelques semaines si la trajectoire actuelle se poursuivait. «Le nombre de cas graves chez les patients intensifs continue d’augmenter. Le bilan des morts est quelque chose dont on ne parle pas vraiment et qui reste très élevé », a déclaré Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière Angela Merkel.

«Nous n’avons pas encore réussi à ramener les chiffres à un niveau bas. Fondamentalement, nous avons seulement réussi à franchir la première étape jusqu’à présent, c’est-à-dire à arrêter l’augmentation forte, abrupte et exponentielle des infections et maintenant nous sommes stables, mais nos chiffres sont toujours très, très élevés.

“ Les patients se détériorent très rapidement ”

Michael Oppert, responsable des soins intensifs à l’hôpital Ernst von Bergmann de Potsdam, en dehors de Berlin, est également préoccupé par l’augmentation spectaculaire de ces dernières semaines et s’attend à ce que les choses empirent.

“Nous ne sommes pas à la pointe maintenant, du moins d’après ce que je vois”, a-t-il déclaré cette semaine à une équipe de CNN. «Et nous avons la capacité d’accueillir quelques patients de plus, mais si cela continue au rythme que nous connaissons actuellement, j’imagine que même notre hôpital, avec plus de 1000 lits, atteindra un point où nous devrons renvoyer les patients chez eux ou d’autres hôpitaux pour le traitement.

Bettina Schade, infirmière en chef du service Covid du même hôpital, a décrit comment la situation avait changé ces dernières semaines. «Le nombre de patients augmente. Nous recevons beaucoup plus de patients atteints de divers degrés de maladie. Voilà pour le service Covid normal, mais beaucoup viennent aussi aux urgences et doivent très rapidement être admis aux soins intensifs », a-t-il déclaré. «Actuellement, nous devons envoyer très rapidement de nombreux patients du service Covid normal aux soins intensifs car les patients se détériorent très rapidement.

Cela s’applique même à de nombreux patients plus jeunes présentant des symptômes graves, a déclaré Tillman Schumacher, médecin spécialiste des maladies infectieuses. “Nous avons ici des patients dans la trentaine ou la quarantaine qui sont sous respirateur et je ne suis pas sûr qu’ils survivront.”

Annulations

Seuls deux des 16 lits de l’unité de soins intensifs étaient vides et le personnel de l’hôpital annulait déjà des opérations non urgentes pour libérer de la capacité, et prévoyait de convertir davantage de ses établissements de soins intensifs généraux en unités covid.

Le Dr Uwe Janssens, directeur de DIVI, a expliqué quelles mesures seraient prises si le pic actuel se poursuivait. «Le programme régulier des hôpitaux doit être fermé, une fermeture partielle des opérations normales et les admissions de patients qui peuvent être retardées de plusieurs semaines sans aucun effort, peuvent être retardées. Il y a des gens qui n’ont pas besoin d’une chirurgie d’urgence ou d’un cathéter d’urgence ou quelque chose comme ça. Ils peuvent être retardés. Et en faisant cela, vous obtenez la capacité et vous obtenez les infirmières et les médecins pour aider les médecins de l’USI et les infirmières de l’USI dans leurs services.

Après prise en compte des patients non-covid, 22 066 lits de soins intensifs étaient occupés dans le pays au 20 novembre, tandis que 6 107 restaient vacants. L’Allemagne dispose d’une réserve d’environ 12 000 lits de soins intensifs, y compris des lits d’hôpital de campagne au centre des congrès de Berlin.

Malgré la grande capacité, le ministre de la Santé Jens Spahn a averti plus tôt ce mois-ci que les unités de soins intensifs pourraient être débordées si les taux d’infection quotidiens continuaient à monter au niveau actuel. «Aujourd’hui, nous constatons de plus en plus un fardeau croissant et la menace d’être submergé dans les soins intensifs, dans les hôpitaux et chez les médecins généralistes», a-t-il déclaré dans une interview accordée à la chaîne publique ARD.

L’Allemagne et son aide aux autres pays européens

Et cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour toute l’Europe. Jusqu’à présent, l’Allemagne recevait des patients covid provenant de pays voisins dont les systèmes de santé sont débordés.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a confirmé à CNN qu’au cours de la première vague de la pandémie, entre le 21 mars et le 12 avril, 232 patients ont été transférés en Allemagne pour traitement, dont 44 d’Italie, 58 d’autres pays. Low et 130 de France. Également à l’automne, les États fédéraux de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Sarre ont offert des places à 36 patients, dont trois des Pays-Bas, 25 de Belgique et huit de France, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

“Ces patients ont besoin de soins médicaux intensifs”, a déclaré Anja Wengenroth, porte-parole de l’hôpital universitaire de Muenster à Münster, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Son hôpital a mis en place au printemps un système permettant aux pays du Benelux – la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg – de déposer une demande de lits en USI, un programme en cours. Le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales de Rhénanie du Nord-Westphalie a confirmé à CNN qu ‘«actuellement, 46 hôpitaux ont accepté d’accepter des patients étrangers atteints de covid-19. Il y a actuellement une offre de 76 lits ».

Soutien à la France

Anne Funk, chef de la division de la coopération transfrontalière dans le plus petit État fédéral d’Allemagne, la Sarre, qui borde la France, a déclaré à CNN que pendant la première vague de la pandémie, ses hôpitaux ont accueilli 32 patients français. Fin octobre, la Sarre a offert à la France huit lits; trois patients ont été transférés à ce jour.

“Nous aimerions aider là où nous le pouvons”, a déclaré Funk. «Nous ne voulons pas différencier les nationalités. Pour le moment, nous avons encore des capacités. Nous nous coordonnons avec les autorités médicales et locales en France en fonction des besoins individuels. Nous sommes ici pour aider.

Pour l’instant, ils peuvent continuer à le faire, mais avec la prise en charge rapide des USI allemandes, on ne sait pas combien de temps.

Protestations contre la pandémie

L’Allemagne a récemment assisté à une série de manifestations contre les mesures anti-pandémiques du pays et de nombreux manifestants nient la gravité du virus.

Le pays est dans une fermeture partielle à l’échelle nationale qui oblige les restaurants et les bars à rester fermés, que les gens évitent de voyager, maintiennent leurs contacts au minimum absolu et limitent les rassemblements publics aux membres de deux ménages différents. Les écoles et les magasins sont restés ouverts. Les dirigeants fédéraux et d’État se réuniront la semaine prochaine pour décider de l’introduction de nouvelles mesures.

Mercredi, des milliers de personnes se sont rassemblées près du parlement à Berlin alors que les législateurs débattaient des plans visant à faire appliquer les restrictions. La police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, dont beaucoup ne portaient pas de masques.

Giflez le personnel médical

Cela est perçu comme une gifle par le personnel médical de première ligne qui travaille dur pour garder les gens en vie, comme Schade. «J’entends aussi des gens que je connais dire des choses comme: c’est comme la grippe ou ça peut être comparé à une grippe normale», a déclaré l’infirmière en chef. «Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre les gens qui disent ça! Bien sûr, nous avons tous peur qu’à un moment donné, nous ne pourrons peut-être plus le faire et nous pourrions avoir une situation comme celle qu’ils avaient en Italie, où des patients étaient à l’extérieur dans des voitures et étaient traités avec de l’oxygène parce qu’il n’y avait plus de capacité.

L’Allemagne est encore loin de tels scénarios mais, bien qu’il y ait encore des milliers de lits de soins intensifs disponibles dans le pays, Oppert a donné un message d’avertissement sur la deuxième vague de la pandémie et sa dynamique.

“C’est différent, c’est plus difficile”, a-t-il dit. «Nous avons tendance à voir plus de patients maintenant. Non seulement ici dans la région de Berlin / Potsdam, où nous avons un grand nombre de patients en soins intensifs, mais dans tout le pays, les chiffres augmentent et ils augmentent, ils ne diminuent pas pour le moment.