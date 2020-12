COVID-19 :

Allemagne Il revient du mercredi au 10 janvier au «confinement dur», avec des commerces non indispensables et des écoles fermées, pour stopper la propagation du coronavirus qui malgré un mois et demi de restrictions a atteint des chiffres records cette semaine.

Le gouvernement central et les États fédérés ont accepté cette étape dans un conférence vidéo pour éviter l’effondrement du système de santé, en répondant aux appels des experts et après la cascade de mesures régionales qui ont été adoptées ces derniers jours.

“C’est le jour de faire le nécessaire”, a déclaré le chancelier allemand, Angela Merkel, lors d’une conférence de presse appelée d’urgence pour annoncer les nouvelles mesures, dans laquelle il a fait valoir que les restrictions précédentes “n’ont pas été suffisantes”.

La chancelière, qui a souligné qu’il s’agissait d’éviter le “surcharge du système de santé », réduisant au maximum les contacts interpersonnels, a reconnu que les restrictions affectent gravement« de nombreuses personnes ».

Fermeture des commerces et écoles non essentiels

L’accord comprend le fermeture de tous les établissements commerciaux considérés comme non essentiels, qui s’ajoutent aux loisirs, à la culture et à la gastronomie, qui ont suspendu leur activité début novembre.

Les écoles et crèches resteront également fermées trois semaines et demie, laissant la porte ouverte à l’enseignement à distance et établissant des points de contrôle dans certains centres pour des cas exceptionnels, comme les enfants de parents exerçant des professions essentielles.

Les réunions resteront limitées à cinq personnes de deux adresses (sans compter les moins de 14 ans), même si les conditions seront légèrement assouplies entre le 24 et le 26 décembre pour permettre des réunions de famille (mais pas le réveillon du nouvel an, le réveillon du nouvel an et les rois).

Pour reveillon et Nouvel An une «interdiction de rassemblement» nationale sera décrétée dans les espaces publics et la vente et l’utilisation de produits pyrotechniques seront interdites, chose traditionnelle à l’époque.

De plus, le Je travaille de chez moi, Il est recommandé de ne pas voyager ni à l’intérieur ni à l’extérieur du pays, les services religieux sont limités par des mesures d’hygiène et d’éloignement et la consommation d’alcool dans les lieux publics est interdite.

Les mesures de sécurité seront également extrêmes dans le résidences pour personnes âgées, où plusieurs tests hebdomadaires seront effectués sur les professionnels de santé et, dans les régions à plus forte incidence, également sur les visiteurs.

Le ministre des Finances Olaf Scholz, pour sa part, a avancé la extension et l’amélioration des aides financières relais pour les entreprises et les indépendants, dans le but d’assurer la liquidité des personnes concernées par les fermetures.

Chiffres aux maximums

La décision représente une victoire pour les thèses de Merkel, qui avait plaidé pendant des semaines pour resserrer les restrictions. Mais les pouvoirs dans ce domaine appartiennent aux États fédérés, qui jusqu’à présent avaient résisté à un confinement sévère ou n’avaient pas pu s’entendre sur une position unifiée.

Allemagne enregistrée au cours des dernières 24 heures 20200 nouvelles infections par COVID-19 et 321 décès, selon les chiffres de l’Institut Robert Koch (RKI), centre épidémiologique de référence.

Le record dans les deux catégories a eu lieu ce vendredi, avec 29 875 nouveaux cas et 598 décès. Des chiffres légèrement inférieurs ont été rapportés ce samedi: 28438 nouveaux cas de COVID-19 et 496 décès.

Au cours des sept derniers jours, 140 000 383 cas ont été dénombrés Allemagne -le pays le plus peuplé de l’UE avec 83,2 millions d’habitants-, dont l’incidence cumulée sur cette période pour l’ensemble du pays est de 169,1 cas pour 100 000 habitants.

En tout, Allemagne a enregistré un million 320 mille 716 infections par coronavirus (plus de 1,5 pour cent de la population), dont 21 mille 787 sont décédées. Le RKI estime que le nombre de personnes récupérées s’élève déjà à 967 900 personnes, tandis que quelque 330 000 sont actuellement infectées par le Sars-CoV2.

