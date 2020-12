COVID-19 :

Si au début de la pandémie l’Allemagne était une référence pour l’Europe et le monde en raison des faibles effectifs, elle a enregistré au cours des dernières 24 heures 28500 nouveaux cas et près de 500 décès

Allemagne, dont le nombre d’infections et de décès dus COVID-19[feminine continuer aujourd’hui à la ligne des maximums qui ont été atteints vendredi, se dirige vers un “confinement dur»Et tout indique qu’il décrétera ce dimanche restrictions à la vie publique et à l’activité économique aussi drastiques que celles de mars.

Si au début de la pandémie l’Allemagne était une référence pour L’Europe  et pour le monde entier, en raison du faible nombre d’infections et surtout de décès, il a enregistré au cours des dernières 24 heures 28 500 nouveaux cas et près de 500 décès. Et si leurs chiffres totaux sont loin d’atteindre ceux de la Grande-Bretagne, de la France, de l’Italie ou de l’Espagne, l’inquiétude en Berlin et les “Länder«Est maximum.

Au total, l’Allemagne a enregistré 1300516 cas d’infection à coronavirus (1,5 pour cent de la population), dont 21.466 sont éteints, selon les données du centre épidémiologique Institut Robert Koch.

Comme les références le soulignent ci-dessous dans le panorama européen, la France et le Royaume-Uni montrent une stabilisation dans leurs cas quotidiens après des semaines de baisse, tandis que la courbe descendante demeure dans les deux prochains pays les plus touchés, Italie et Espagne, tous deux avec plus de 1,7 million de positifs.

L’Italie, avec 649 morts hier, un chiffre un peu plus bas que ces derniers jours, totalise environ 64000 morts depuis le début de la pandémie, un chiffre très similaire à celui du Royaume-Uni et, tous deux, les deux plus élevés de tous L’Europe .

L’Espagne, dont les dernières données reflètent 10 500 nouvelles infections et 280 décès, a connu une réduction substantielle de l’incidence cumulée, qui s’établit désormais à 189,5 cas pour 100 000 habitants. L’amélioration des chiffres a amené de nombreuses communautés autonomes à commencer à assouplir les mesures de restriction de la mobilité et des fermetures d’entreprises, en particulier face à Noël.

Dans ce climat d’amélioration, le responsable Santé, Salvador Illa, a assuré ce samedi que vaccinations contre coronavirus Ils “dessinent un horizon d’espoir” et supposent “le début de la fin”, mais il a demandé que la garde ne soit pas abaissée et que les mouvements et contacts soient limités pendant Noël pour éviter une troisième vague.

Vaccins Pfizer, après que le Royaume-Uni a approuvé son utilisation la semaine dernière et qu’ils inoculent déjà la population de Grande Bretagne, ils ont également obtenu le feu vert États Unis et Mexique.

L’Europe reste donc l’un des continents les plus touchés par la pandémie COVID-19, mais le qui a également offert les pires chiffres quotidiens mondiaux en près d’un an de développement de la maladie: 692 mille nouveaux cas et 13 mille décès en une seule journée, ce qui porte les infections à près de 70 millions et les décès à plus d’un million et demi en tout le monde.

Les chiffres restent également élevés Russie, qui a enregistré 28 137 nouveaux cas de COVID-19 et 560 décès dus à la maladie au cours des dernières 24 heures.

le Portugal Elle a connu une légère baisse de ses effectifs, avec 84 décès et 4 413 cas quotidiens, selon les dernières données publiées. Le pays, qui compte 10 millions d’habitants, compte au total 5 461 décès et 344 700 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

À l’autre extrémité, Lettonie, avec un nombre relativement plus faible, il enregistre des manifestations pour protester contre les restrictions imposées par le gouvernement letton et plusieurs personnes ont été arrêtées au sceptre de Riga. Les manifestants protestaient contre les réductions de mobilité et, dans certains cas, portaient des banderoles qui niaient l’existence de la pandémie.

