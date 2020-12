COVID-19 :

Le nombre croissant de cas de COVID-19, ainsi que la taille de la population, représentent un énorme défi pour la vaccination en Amérique latine

L’arrivée du Vaccin contre le covid-19 Il a donné de l’espoir à la population mondiale, mais son accès ne sera pas égal à tous et, par conséquent, il est urgent que les pays définissent des stratégies pour rendre la vaccination plus efficace, a assuré un spécialiste à Efe.

Mexique Il est devenu le premier pays d’Amérique latine à entamer jeudi le processus de vaccination. Il a reçu un premier envoi de 3000 doses de Pfizer / BioNTech, avec lequel le gouvernement compte acquérir de nouvelles doses chaque semaine pour vacciner l’ensemble de son personnel médical en janvier, puis commencer avec le reste de la population jusqu’à la conclusion en 2022.

Pablo E Bonvehi, chef de la section Infectologie et contrôle des infections du Centre de formation médicale et de recherche clinique (Cemic) à Buenos Aires, Argentine, a expliqué à Efe que jusqu’à présent, ce qui a été vu est l’arrivée de quelques doses de vaccins en Amérique latine Et il continuera probablement de le faire.

«Cela conduit à établir des priorités. Les premières doses iront à personnel de santé stratégique, aux personnes avec plus de complications et, plus tard, à la population en général », a-t-il commenté.

Pour Bonhevi, le vaccination dans le monde, et en particulier dans Amérique latine, dépendra du disponibilité des vaccins, par exemple, au Mexique, les premières doses de Pfizer / BioNTech ont déjà été reçues, tandis qu’en Argentine, on estime que quelque 300 000 doses du vaccin russe Spoutnik V arriveront ce jeudi.

Dans les deux autres pays comme le Chili, le Costa Rica, le Brésil et le Venezuela ont signé des accords avec des sociétés pharmaceutiques pour avoir des vaccins dès qu’ils sont disponibles, tandis que certains pays de la région n’ont toujours pas de vaccin garanti.

Tests sérologiques, une option

Le nombre croissant de cas de COVID-19[feminine dans Amérique latine, qui sont aujourd’hui plus de 14,7 millions et est déjà considérée comme la région du monde la plus durement touchée par la pandémie, avec la taille de la population, représentent un défi énorme pour la vaccination dans chaque pays.

Pour cette raison, la plupart des pays définissent pour avancer avec des stratégies de «vaccination sale, c’est-à-dire vacciner sans savoir si la personne a déjà des anticorps ou non», a déclaré Bonvehi.

Ceci est inefficace, en particulier chez le personnel de santé qui a été fortement exposé au virus tout au long de l’année.

Et dans un contexte de ressources limitées, c’est quelque chose qui pourrait être optimisé avec l’utilisation de tests.

De la même manière, l’expert a expliqué, des tests sérologique, qui peut détecter anticorps du COVID-19 dans le corps, peut servir de diagnostic rétrospectif, c’est-à-dire détecter qui a eu la maladie mais n’a pas pu faire un Test PCR Ou, eh bien, si le test a été fait et qu’il était négatif.

Cela peut être utile pour faire des études de prévalence, c’est-à-dire pour savoir combien de personnes avaient la maladie.

«En Argentine, par exemple, ils nous ont aidés à savoir qu’au moins 7 pour cent de la population de Buenos Aires souffraient déjà de la maladie et, dans les quartiers populaires, la prévalence est de 45 pour cent», a-t-il expliqué.

Il a ajouté que ce type de données peut également tracer une voie pour prioriser les zones de vaccination dans les pays.

Mais en plus, ces tests peuvent aussi être utiles pour détecter, après le vaccination, combien de temps une personne peut rester avec ces anticorps.

“Ils ont un nombre infini d’avantages et vous devez essayer d’en profiter”, a-t-il déclaré.

Ces idées ont été reflétées dans un article publié dans Authorea, une plateforme en ligne qui encourage les échanges entre chercheurs, à laquelle ont participé, outre Bonhevi, des experts du Costa Rica, du Venezuela, du Chili, du Brésil et de l’Équateur.

Un avenir complexe

Pour le spécialiste, les mois à venir seront particulièrement complexes en raison justement de la question de la vaccination mais aussi en raison de la détection d’une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni, qui semble se transmettre plus facilement.

“Cela va générer plus d’incertitude, même si jusqu’à présent les développeurs de vaccins assurent que leur efficacité ne sera pas affectée”, a déclaré le spécialiste.

De même, il a souligné que l’un des défis restera l’approbation de l’utilisation des tests sérologiques, car “ce sont de nouveaux tests”, une meilleure formation et une plus grande confiance dans leur utilisation sont nécessaires.

Cependant, il a admis que le rôle des tests sérologiques deviendrait plus important, car ils sont déjà inclus comme outils de diagnostic.

“Nous avons encore du chemin à parcourir”, a-t-il déclaré.

C’est pourquoi, a-t-il dit, la population doit être consciente et claire que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale doivent être maintenues, encore, pendant longtemps.

Avec des informations d’.