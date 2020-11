COVID-19 :

(CNN espagnol) – Plusieurs pays d’Amérique latine figurent en tête de la liste des pays avec le plus d’infections à coronavirus, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Dans cet épisode, le Dr Elmer Huerta analyse s’il existe une relation entre un nombre élevé d’infections et une meilleure protection de la population par les anticorps générés chez ceux qui ont vaincu la maladie.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Aujourd’hui, nous verrons si les pays d’Amérique latine qui ont dépassé la première vague seront en danger d’une deuxième vague comme celle que nous voyons en Europe. Et s’il est vrai que le fait qu’ils aient eu des niveaux élevés de contagion, cela peut les protéger à l’avenir.

La deuxième vague de coronavirus dans le monde

Premièrement, et sachant que nous sommes confrontés à une nouvelle maladie et que la science apprend face à l’infection, il est très important d’être prudent avec les prévisions.

Deuxièmement, il est également très important de se rendre compte que la pandémie progresse par vagues dans les différents pays d’Amérique latine, qui sont à différents moments de leur évolution.

À cet égard, chaque pays d’Amérique latine est à un moment différent de son épidémie. Lorsque l’on regarde les courbes des nouveaux cas et des décès, aucun pays n’a de courbes similaires.

Cependant, il est possible que, dans les semaines à venir, comme cela s’est produit en Europe, les nouveaux cas et décès commencent à diminuer progressivement, et il y aura une situation de danger – comme c’est aussi le cas en Europe – d’une deuxième vague, d’une résurgence de l’infection.

Le cas de l’Europe

Au moment de la rédaction de cet épisode, l’Espagne a déclaré un état d’alerte nationale. Et il est possible qu’elle puisse être prolongée jusqu’en mai 2021.

La France a ses principales villes sous couvre-feu. La Belgique est gravement touchée, tandis que l’Italie a imposé de sévères restrictions pour sauver son économie.

Face à cette réalité et à se regarder dans le miroir européen, quel soin les pays d’Amérique latine doivent-ils avoir pour ne pas tomber dans le même problème, c’est-à-dire dans une résurgence sévère de la maladie?

D’après ce que l’on sait, lorsque le nombre de nouveaux cas et de décès a diminué, la population européenne a peut-être pensé que le problème avait été surmonté et résolu et est descendue dans la rue pour alléger ce que nous avons décrit dans l’épisode du 20 octobre comme de la fatigue. pandémie.

Cette attitude a été facilitée par les dispositions des gouvernements qui, dans leur empressement à stimuler l’économie, ont permis l’ouverture de bars, restaurants et autres types de commerces favorisant l’agglomération des personnes.

Le résultat a sans aucun doute été la réalité que traverse le continent européen, une forte résurgence de l’infection qui, selon l’OMS, touche 80% des pays européens.

Les politiques de santé face à une seconde vague

Sans aucun doute, les politiques de santé que les gouvernements élaborent pour les semaines à venir seront vitales pour éviter les secondes vagues.

De la même manière, la responsabilité personnelle des citoyens sera également très importante. Mais il y a un aspect que certaines autorités politiques pensent pouvoir protéger leur pays d’une résurgence de la maladie: la conviction, encore non prouvée, que le nombre d’infections a été beaucoup plus élevé en Amérique latine qu’en Europe et donc la population il est déjà immunisé.

Le fait est que comme on ne sait pas combien de temps la maladie naturelle protège, il est difficile d’affirmer que la fréquence élevée d’infection dans la population pourrait être protectrice contre une deuxième vague.

Comme on ne sait pas combien de temps on est protégé et que la fréquence réelle des réinfections est inconnue, il est risqué de dire que les pays qui ont eu une fréquence élevée d’infections seront protégés d’une éventuelle deuxième vague.

En ce sens, une étude, publiée le 26 octobre dans Nature Microbiology par des chercheurs du King’s College de Londres, a révélé que le niveau d’anticorps protecteurs contre le nouveau coronavirus diminue très rapidement et profondément avant trois mois chez les personnes atteintes d’une maladie bénigne. La diminution étant moins intense, mais importante, chez les personnes qui avaient une maladie plus grave.

En résumé, nous pensons qu’aucun pays ne sera à l’abri d’une seconde vague et que sa gravité dépendra des politiques de santé qui sont conçues, de la responsabilité de ses habitants et du temps de protection fourni par les anticorps après l’infection initiale.

