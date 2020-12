COVID-19 :

Un sondage révèle que la majorité des États-Unis demandent à porter des masques

. – La plupart des Américains acceptent désormais les avantages de porter des masques et de les porter lorsqu’ils sont avec d’autres personnes, selon un sondage de la Kaiser Family Foundation (KFF) publié vendredi.

Alors que les infections, les hospitalisations et les décès au COVID-19 augmentent à travers le pays, la plupart des Américains disent qu’ils peuvent maintenir leur distanciation sociale jusqu’à ce que la pandémie se soit calmée ou jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, et la plupart pensent que ce sera le cas. nécessaire. L’enquête KFF révèle également qu’un peu plus de la moitié des personnes interrogées pensent que le pire de la pandémie est à venir.

Et vos craintes peuvent être justifiées.

Une prévision conjointe publiée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prévoit désormais qu’il y aura entre 357000 et 391000 décès dus au coronavirus aux États-Unis d’ici le 9 janvier. Contrairement à certains modèles individuels, les prévisions conjointes du CDC n’offrent que des projections pour quelques semaines dans le futur.

L’enquête KFF révèle également que de profondes divisions partisanes persistent, mais plus de gens que jamais craignent que la pandémie les affecte personnellement.

“La proportion de personnes qui disent craindre qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille ne tombe malade du coronavirus est à un niveau record depuis que la KFF a commencé à suivre cette question en février (68%)”, a déclaré la fondation dans un Libération.

Ces craintes peuvent avoir motivé les gens à accepter les conseils de santé publique sur le port des masques et à rester à l’écart des autres. Lorsqu’on leur a demandé à quelle fréquence ils portent un masque de protection lorsqu’ils sont hors de la maison et en contact avec d’autres personnes, 96% des personnes interrogées ont répondu une partie, la plupart ou tout le temps.

L’enquête a révélé que 23% des répondants considéraient le port d’un masque comme un choix personnel, tandis que 73% estimaient que le port d’un masque «fait partie de la responsabilité de chacun de protéger la santé des autres».

«Alors qu’une écrasante majorité de démocrates (93%) et une grande majorité d’indépendants (70%) affirment que le port d’un masque est la responsabilité de chacun pour protéger la santé publique, les républicains sont plus divisés sur cette question avec la moitié (50 %) disant que c’est la responsabilité de tous et une participation similaire disant que c’est un choix personnel (45%) », a révélé l’enquête.

«Le déni républicain qui reflète le président Trump, même face à une épidémie croissante dans les États rouges, est devenu un véritable défi de santé publique que la nouvelle administration devra relever», a déclaré Drew, président et PDG de la Kaiser Family Foundation. Altman, dans un communiqué.

En octobre, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que le port de masques “fait une différence” et que la politisation de l’utilisation des masques doit cesser. C’est presque devenu une déclaration politique. Nous devons nous en éloigner », a-t-il déclaré.

Un quart des personnes interrogées par KFF ont déclaré que le pire était passé en ce qui concerne la pandémie, tandis que 51% ont déclaré que le pire était encore à venir. Alors que 19% ont déclaré que le coronavirus est ou ne sera pas un problème majeur aux États-Unis.

Lorsqu’on leur a demandé combien de temps les gens sont prêts à suivre les règles de distanciation sociale, la majorité (75%) a dit qu’ils pourraient tenir pendant au moins quatre à six mois. Et 70% ont déclaré qu’ils pourraient attendre qu’un vaccin soit largement disponible, même si cela signifie six mois supplémentaires de restrictions. Seuls 9% ont déclaré qu’ils ne respecteraient pas du tout les restrictions de distanciation sociale, selon l’enquête.

Le Dr Fauci avait un message similaire pour les Américains plus tôt cette semaine. Il a déclaré que malgré les vaccins, les gens ne pourront «jeter les masques» qu’à la fin de l’automne ou au début de l’hiver 2021.

Ce ne sera pas comme allumer et éteindre un interrupteur d’éclairage. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Cela va être graduel, et je pense que nous saurons quand nous verrons le niveau d’infection dans le pays considérablement plus bas qu’il ne l’est maintenant que nous pouvons progressivement commencer à nous diriger vers la normalité », a déclaré le Dr Fauci lors d’un événement. Centre de santé virtuel du Centre d’études stratégiques et internationales.

“Je ne pense pas que nous puissions jeter les masques et oublier la séparation physique dans des lieux rassemblés pendant un certain temps, probablement jusqu’à la fin de l’automne et au début de l’hiver prochain, mais je pense que nous pouvons le faire”, a-t-il ajouté.

Les gens étaient plus divisés sur la couverture médiatique de la pandémie. Un peu plus d’un tiers a déclaré que la couverture médiatique avait globalement exagéré la gravité du coronavirus, 36% ont déclaré qu’il était généralement correct et un quart a déclaré qu’il était généralement sous-estimé.

Environ la moitié des personnes interrogées ont déclaré vouloir que l’administration et le Congrès entrants de Biden s’appuient sur la loi sur les soins abordables (ACA) de 2010, tandis que 14% souhaitent la conserver telle quelle. 29% veulent le réduire ou le révoquer.

L’enquête auprès de plus de 1 600 adultes a été menée par la Kaiser Family Foundation, non partisane.