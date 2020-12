COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 en Amérique a laissé plus de 30 millions de personnes infectées et environ 770 mille morts

Après approbation dans au moins cinq pays du monde d’un premier vaccin pour lui COVID-19[feminine, Amérique se prépare maintenant pour le grand défi logistique qui entraînera son transport, son stockage et sa distribution, au milieu de l’urgence d’arrêter un virus qui laisse plus de 30 millions infectés Oui 770 mille morts Sur le continent.

Dans une journée d’attente pour l’approbation imminente de la Vaccin Pfizer aux États-Unis après l’approbation en Canada, la Organisation mondiale de la SANTE (qui) a rapporté ce vendredi que le nombre de cas mondiaux par COVID-19[feminine il s’élève à 69,1 millions et le nombre de morts est d’environ 1,57 million.

Amérique, montrant une forte tendance à la hausse des infections, reste la région la plus touchée, avec environ 30 millions de cas et plus de 770 mille décès, contre 21,4 millions d’infections et 474 mille décès sur le continent européen et 11,2 millions de cas et 171 mille décès dans le sud de Asie.

Selon les données de l’université Johns Hopkins, États Unis il reste le pays le plus infecté et le plus mortel (15,6 millions de cas et plus de 292 000 décès); suivi de Inde, avec 9,8 millions de positifs et plus de 142 100 décès; Oui Brésil, avec 6,7 millions d’infections et environ 180 000 décès.

Amérique: 30 millions d’infectés et plus de 770 mille morts

En plus de Brésil, où aujourd’hui il a été alerté que le le taux d’occupation des soins intensifs dépasse déjà 90% Dans de nombreuses villes, deux autres pays d’Amérique latine figurent parmi les dix premiers au monde en nombre de cas: Argentine (neuvième) et La Colombie (dixième).

Argentine enregistre 1,48 million d’infectés; La Colombie signale 1,39 million d’infections; Oui Mexique 1.2 million.

Puis il y a Pérou (environ 979 mille cas et 36 mille 400 décès), Chili (plus de 567 mille 900 infections et 15 mille 782 décès) et, bien plus loin, Equateur (200 765 personnes infectées et plus de 13 800 décès).

Données de Banque interaméricaine de développement (BID) ils pointent vers un taux de mortalité élevé en Amérique latine pour le coronavirus, avec 74 décès pour 100000 habitants, alors que la moyenne mondiale est de 21.

En fait, deux pays d’Amérique latine restent parmi les 10 premiers au monde en décès: Brésil (deuxième, avec environ 180 mille) et Mexique (quatrième, avec plus de 112 mille). En outre, Argentine (plus de 40400 décès), La Colombie (environ 38400) et Pérou (environ 36 400) occupent respectivement les places 11, 12 et 13.

Avec ça, L’Amérique compte plus de 30 millions de personnes infectées et environ 770 000 morts. De ce chiffre, en la région Amérique latine et Caraïbes il y a environ 13,8 millions de cas (19,9 pour cent du total mondial) et environ 466 000 décès.

Attentes concernant les approbations de vaccins

Il Gouvernement des États-Unis a annoncé ce vendredi qu’il était “très proche” d’approuver le vaccin contre COVID-19[feminine de la Société pharmaceutique américaine Pfizer, de manière que la campagne de vaccination pourrait démarrer lundi ou mardi de la semaine prochaine.

Si la Administration des aliments et des médicaments (FDA) décide enfin de l’approuver, Les États-Unis rejoindront le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada et l’Arabie saoudite, qui lui ont déjà donné le feu vert.

La situation est différente pour les autres nations, puisque plus d’une centaine de pays en développement, comme ceux de Amérique latine, ils manquent d’organes capables de réaliser ces évaluations et dépendent de l’approbation du Organisation mondiale de la santé (OMS).

Jusqu’à présent, le qui a reçu trois dossiers de candidats pour vaccinations et l’évaluation la plus avancée est celle développée par Pfizer avec la biotech allemande BioNTech.

Le défi de la surgélation

La Scientifique en chef de l’OMS Soumya Swaminathan, a déclaré ce vendredi que dans les semaines à venir, l’agence pourrait émettre un avis sur l’utilisation émergence du premier vaccin, avant lequel Amérique il évalue déjà sa capacité logistique.

«Il y a pas mal de défis, mais le principal est que le vaccin doit préserver sa chaîne du froid du moment où il quitte l’usine, dans le transport aérien, à l’arrivée à l’aéroport, au stockage dans chaque pays, jusqu’au moment où le la personne », a-t-il expliqué Daniel Rodriguez, Directeur des achats et des fournitures de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS / OMS).

«Dans tous les cas, entre le moment où il quitte l’usine et l’aéroport de destination, cela ne peut pas prendre plus de 72 heures. La Connexion il doit être super rapide, il ne peut pas être perdu à un point de connexion car nous risquons de perdre en qualité », a-t-il ajouté, détaillant que les vaccins sont transportés dans des avions de passagers.

Selon les entreprises elles-mêmes, la dose administrée par Pfizer doit être stocké à -70 degrés centigrades, tandis que celui de l’américain aussi Moderne vous pouvez avoir jusqu’à 6 mois à un température de 20 degrés sous zéro.

«Nous n’avons pas ce type de surgélation, cela ne fait pas partie des programmes de vaccination réguliers», a expliqué Cuauhtémoc Ruiz Matus, chef du programme de vaccination de l’OPS, notant que pour cette raison, certains pays de la région ont signé des accords avec des laboratoires .

Mexique, par exemple, a déclaré il y a quelques jours que les 34,4 millions de vaccins contre COVID-19[feminine de quoi allez-vous recevoir Pfizer sera gardé par le pharmacien jusqu’au point de vaccination, donc l’entreprise résoudra les difficultés pour les conserver surgelés. Alors que Panama Travaillez contre la montre pour construire quatre chambres froides et acheter quinze congélateurs spécialisés.

Les vaccins au milieu d’un pic d’infections

À travers le Mécanisme COVAX, quelque 180 pays sont garantis avec le qui doses de départ couvrir au moins 3 pour cent de la population aux premiers stades du déploiement du vaccin, atteignant finalement 20 pour cent de ses habitants, suffisamment pour protéger le personnes à risque plus élevé.

La OPS estime que pour vacciner 20 pour cent de la population de la région, il faudra 273 millions de doses (avec un calendrier à deux doses à 10,55 dollars / dose), pour un coût prévu de 2 714 200 000 dollars.

Le désir du vaccin augmente à mesure que les infections augmentent à nouveau dans des pays comme Cuba, Mexique ou Brésil, où même des états comme Sao Paulo Oui Rio de Janeiro a annoncé aujourd’hui la réimplantation de timides mesures de distanciation sociale.

