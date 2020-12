COVID-19 :

L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing, qui dirigeait la France entre 1974 et 1981, est décédé ce mercredi à 94 ans du coronavirus, ont rapporté des sources familiales.

Giscard, qui avait été brièvement hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois, est décédé du COVID-19, selon sa famille.

Premier président à ne pas sortir du «gaullisme» après la Seconde Guerre mondiale, Giscard était à l’époque le plus jeune chef d’État français et, après avoir quitté ses fonctions, l’une des voix les plus écoutées de la vie politique française.

Membre du Conseil constitutionnel jusqu’à sa mort, son état de santé s’était dégradé ces derniers mois, l’obligeant à être hospitalisé à plusieurs reprises pour insuffisance pulmonaire et à la mi-novembre, il était traité une dernière fois pour un problème cardiaque.

Les médias locaux ont indiqué que l’ancien président était décédé dans l’une de ses propriétés du département de la Loire-et-Cher, au centre du pays, entouré de sa famille.

L’Assemblée nationale, où le travail de nuit se poursuivait, a suspendu temporairement la session pour observer une minute de silence en l’honneur de Giscard.

Très actif jusqu’à il y a quelques années, son état de santé délicat l’a récemment séparé des médias. L’une de ses dernières apparitions publiques a eu lieu le 30 septembre 2019, à l’occasion des obsèques d’un autre ancien président, Jacques Chirac.

Giscard a été élu à l’âge de 48 ans après avoir mené une campagne moderne pour l’époque, mais après avoir accompli les sept ans de son mandat, il a été battu par le socialiste François Mitterrand.

Plusieurs controverses ont marqué son mandat, en particulier des allégations de corruption liées à l’Afrique.

Malgré plusieurs tentatives de retour à l’Élysée, il échoue et se consacre à sa région, l’Auvergne, qu’il préside pendant des années, mais aussi à l’Europe, où il dirige la Convention consacrée à l’élaboration de la Constitution européenne au début du siècle.

Ces derniers mois, son nom est réapparu après qu’un journaliste allemand l’ait accusé d’abus sexuels.

Sa mort a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique française.

L’ancien président conservateur Nicolas Sarkozy, avec qui il entretenait des relations étroites, a exprimé sa «profonde tristesse» face à la mort «d’un homme qui honorait la France».

“Toute sa vie, il a travaillé pour renforcer les liens entre les nations européennes, il a cherché et réussi à moderniser la vie politique et a consacré sa grande intelligence à l’analyse des problèmes internationaux les plus complexes”, a déclaré Sarkozy sur Twitter.

Dans le même réseau, son successeur en exercice, le socialiste François Hollande, considérait Giscard “l’homme qui a modernisé la France” grâce aux “grandes réformes” qu’il a introduites et le considérait comme un “européaniste déterminé”.

“Partisan d’un libéralisme” avancé “, il s’est écrasé contre le conservatisme d’une partie de son parti et contre la volonté de changement représentée par la gauche”, a déclaré le deuxième président socialiste du pays, après François Mitterrand, qui a battu Giscard en 1981. .

La dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen a souligné que «dans une France en crise, il était l’artisan des nouvelles libertés publiques et un ardent soutien au progrès technologique».

Le leader des écologistes, Yannick Jadot, a mis en avant certaines de ses réformes, comme la dépénalisation de l’avortement ou le droit de vote à 18 ans.