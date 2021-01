COVID-19 :

L’Andalousie a déjà mis 97% des vaccins reçus dans le premier lot – 1800 doses le 27 décembre – et 90% de ceux reçus dans le deuxième envoi -69 225 vaccinations au jour 29-. Ce lundi 4, le Conseil a reçu le troisième et dernier envoi jusqu’à présent, 69 225 doses supplémentaires.

Une partie des doses reçues n’est pas administrée stratégie préventive au cas où les prochains vaccins n’arriveraient pas en temps et en forme. Pour cela, le gouvernement régional conserve un pourcentage de chaque versement pour avoir toujours deuxième dose dans son stock – ce que le Conseil appelle un “ pool de sécurité ” – et par conséquent aucun des envois de fonds n’a été utilisé à 100%, comme, par exemple, le Principauté des Asturies.

Au total, ils sont déjà quelque chose de plus que 140000 vaccins Pfizer contre Covid-19 ceux que le Conseil a en son pouvoir. Si tout suit son cours normal, l’Andalousie recevra chaque semaine de nouveaux envois de fonds d’un montant similaire aux deux derniers, c’est-à-dire qu’il atteindra le un demi-million de vaccinations en cinq semaines, au début de Février.

Pour cela, l’exécutif andalou espère que le ministère de la Santé tenir le mot et la société pharmaceutique américaine distribue rapidement les envois convenus, complétant ainsi le première phase de vaccination à toutes les personnes à risque.

Comme signalé le ministre de la Santé et de la Famille, Jesús Aguirre, 100% des résidences andalouses auront reçu la première série de vaccins le 14 janvier. Il ne faut pas oublier que les vaccins nécessitent deux doses. Le deuxième tour s’appliquera 21 jours plus tard, ce qui permettra d’immuniser les résidents des centres pour seniors pour la première semaine de février.

50% des Andalous vaccinés en été

En ce qui concerne la logistique, la préparation précédente de l’Andalousie porte ses fruits. La formation du personnel de santé et l’accumulation de matériel – seringues, sérums physiologiques – des semaines à l’avance ont permis au Conseil d’atteindre «vitesse de croisière»Dans l’introduction des vaccinations, travailler à la pièce également les vacances de Noël, comme le réveillon du Nouvel An ou le réveillon du Nouvel An, et ainsi donner le plus grand nombre de doses dans les plus brefs délais.

Le Conseil reçoit les vaccins Pfizer dans deux centres hospitaliers qui garantissent la conservation nécessaire pour -80 ° C, un sur Séville et un autre dans Grenade, et de là, ils sont distribués par les centres de santé et les hôpitaux dans toute l’Andalousie. La marge pour son application à partir de la rupture de la chaîne du froid est de cinq jours.

“Notre chrono continue de fonctionner parfaitement”, a assuré Aguirre. Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a d’ores et déjà annoncé qu’il espère avoir vacciné la moitié de la population andalouse d’ici l’été et ainsi commencer à atteindre non pas “une nouvelle normalité”, mais à récupérer “un normalité complète, ce qui est le souhait de tous.