COVID-19 :

Les dernières données officielles, publiées ce lundi, confirment le bon travail de Andalousie à la livraison de la vaccination: 82205 personnes vaccinées contre Covid-19 depuis le 27 décembre, ce qui signifie qu’ils ont déjà 58,46% des doses totales reçues (140 295).

La communauté a augmenté le taux de vaccination ces derniers jours pour atteindre sa vitesse de croisière: elle administre déjà 15 000 doses quotidiennes. Ce jeudi, le premier vaccin sera terminé dans toutes les résidences andalouses et le week-end débutera avec les secondes doses.

Ce 58%, qui est déjà un bon chiffre par rapport au reste des communautés -Madrid s’élève à 25% -, pourrait être plus élevé, mais lLa Junta de Andalucía économise 20% de chaque versement reçu comme stock de sécurité en cas de retard dans les expéditions, de grève des transports ou d’événements imprévus similaires. Avec cette stratégie, la deuxième dose est garantie.

Séville, Malaga et Grenade, en face

Les doses ont été distribuées aux personnes appartenant aux premiers groupes à risque établis: personnes âgées en résidence, personnel social et sanitaire de la première ligne de Covid-19, comme détaillé par le Ministère de la santé et de la famille dans un communiqué de presse, détaillant que dans Séville un total de 15 554 ont été administrés, en Malaga 11,860 dans Grenade 11,403 à Jaen 10,403 dans Cordoue 9526, dans Cadix 9,295 dans Almeria 8,906 et plus Huelva 5,078.

Dans le cas de professionnels de la santé première ligne, ont été administrés 20 400 doses aux professionnels des centres hospitaliers et des soins primaires jusqu’au 8 janvier.

Les vaccins ont été distribués à un total de 37 hôpitaux, répartis à leur tour en 59 équipes, 45 districts de soins primaires et 73 unités mobiles sont en service pour administrer les doses dans les maisons de retraite.

Plan de vaccination de la semaine

L’Andalousie a reçu d’autres 69225 doses de vaccins pour cette semaine et la planification prévue se poursuivra. Plus précisément, la vaccination sera effectuée dans un total de 162 maisons de repos et les centres de santé sociale. A Malaga, la campagne de vaccination se poursuivra dans 43 centres; à Séville, 42 ans; à Córdoba, 36; à Cadix, 18 ans; à Huelva, 12 ans; à Grenade, huit; et à Jaén, trois.

Avec la planification prévue pour cette semaine, la première vague de vaccination dans les résidences sera terminée, de sorte que toutes les personnes résidant dans ces centres et le personnel qui les fréquentent auront déjà reçu la première dose du vaccin.

Comparaison entre les communautés

Selon les informations fournies par le gouvernement espagnol (le Agence espagnole des médicaments et des produits de santé -AEMPS- et le Registre du système national de santé -REGVACU-, géré par le ministère de la Santé), L’Andalousie est la communauté qui a administré le plus de doses à ce jour, devant la Catalogne (68 405) et la Communauté valencienne (45 674).

Par rapport au pourcentage de doses administrées par rapport à celles reçues et considérant que toutes les communautés n’ont pas adopté la stratégie préventive d’Andalousie et que certaines, comme la Principauté des Asturies, cherchent à administrer 100% des vaccins qu’elles reçoivent, Galice mène la vaccination contre Covid parmi les communautés espagnoles, avec 81% des vaccins administrés. Suis-le Asturies (79,9%), Communauté valencienne (74,6%), Cantabrie (71,5%), Castille et Leon (70,5%) et Andalousie, avec les 58,46% déjà mentionnés.

À part Ceuta (69,5%) et Melilla (82,8%), suivi La Rioja (58,4%), Catalogne (56,7%), Castilla La Mancha (54%), les îles Canaries (49,2%) Aragon (46,4%), Navarre (46,1%), Estrémadure (42,8%) et Pays Basque (41,5%). Fermer la liste Murcie (40,3%), Baléares (36,2%), et Madrid (25,2%).