COVID-19 :

Le conseiller de la présidence, de l’administration publique et de l’intérieur, Elías Bendodo, a mis à jour les chiffres des personnes infectées par la nouvelle souche britannique de Covid en Andalousie.

Après un nouveau positif détecté à Grenade, il y a déjà huit cas de SRAS-Cov-2 détectés dans la communauté: trois dans la province de Malaga, trois à Grenade, un à Séville et un autre à Campo de Gibraltar (Cadix).

Tous sont sous observation et étude et avec une «bonne évolution clinique». Aux questions des journalistes de la Sierra Nevada, le porte-parole a précisé que l’analyse de ces cas a été développée à partir du Service de microbiologie de l’hôpital universitaire de San Cecilio, dans le Parc technologique de la santé de Grenade.

Également, Elías Bendodo a demandé au gouvernement de renforcer les tests à l’aéroport de Gibraltar à ceux qui arrivent sur des vols en provenance du Royaume-Uni pour empêcher “la nouvelle souche d’entrer en Espagne par la porte dérobée”.

Aussi, Bendodo a montré son «préoccupation»En raison de l’augmentation des cas ces derniers jours, même s’il a rappelé que l’Andalousie a pris les bonnes décisions, en regardant d’abord la santé et l’impact sur l’économie le moins possible. Nous devons éviter que la crise sanitaire n’entraîne une crise économique irréversible».

«En Andalousie, nous avons un comité d’experts, public, avec des noms et prénoms. Ce sont ces professionnels qui prennent les décisions que le gouvernement d’Andalousie assume plus tard comme siennes. En ce sens, Bendodo a souligné que Ce comité se réunira le 8 pour “actualiser, maintenir, assouplir ou durcir” les mesures qui actuellement et jusqu’au dimanche prochain, le 10 janvier, sont en vigueur dans la communauté.

La nouvelle souche, 70% plus contagieuse

Pour sa part, le Ministre de la Santé et de la Famille de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, a expliqué qu’il y a sept autres cas qui seront évalués tout au long de la journée pour évaluer leur «positivité», «Selon les équipes techniques du Hôpital San Cecilio de Grenade et Hôpital Virgen del Rocío de Séville».

Comme il l’a déclaré, “le souche britannique il a 70% de contagiosité en plus, selon les informations qui nous parviennent », mais« on ne sait pas s’il a plus de virulence, car le virus a normalement tendance à s’adapter davantage à l’organisme dans lequel il parasite, dans ce cas humain, et il essaie non pas de l’éliminer, mais de s’y adapter ».

Pourtant, “augmente la contagiosité, mais pas la virulence“A souligné Aguirre, qui a déclaré qu ‘” il y a actuellement des zones à Grenade, Malaga et Cadix où la souche britannique a été détectée “, ce qui fait” une plus grande prudence, car cela augmente la contagiosité, mais le paramètre qui compte le plus est toujours la pression de soins, à la fois au niveau des soins intensifs, ainsi qu’au niveau primaire et conventionnel », a-t-il affirmé.

Dans ce cas, il a précisé que “actuellement là où il y a une souche britannique, il n’y a pas eu d’augmentation de la pression sanitaire”, ce à quoi il a ajouté que, “selon les rapports de Pfizer, le vaccin protège contre la nouvelle souche, bien qu’il ne soit pas encore prouvé scientifiquement».

Le conseiller a comparu devant les médias dans la ville cordouane de Baena quelques heures avant la célébration de la Conseil Interterritorial du Système National de Santé, qui se tiendra ce lundi à 16h00., et «lorsque l’incidence qui peut s’être produite au niveau national avec des vaccins et d’éventuelles modifications du protocole de la campagne de vaccination».