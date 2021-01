COVID-19 :

Depuis le 9 novembre dernier Pfizer annoncent que leur vaccin était efficace à plus de 90% et que le Union européenne négocier l’achat initial de 200 millions de doses, le Junta de Andalucía il a été mis en place pour assurer rapidité et efficacité au moment de son application.

Le gouvernement régional a commencé à former ses agents de santé à administrer les vaccins et à les préparer sur le plan logistique: “Nous avons les seringues prêtes, les sérums physiologiques, tout est prêt et nous avons formé 500 infirmières”, a-t-il déclaré il y a près d’un mois. le conseiller du conseiller en santé et famille, Jesús Aguirre.

Au moment de vérité, le Conseil a été en mesure de répondre avec des garanties pour protéger le plus grand nombre d’Andalous dans les plus brefs délais. Comme Aguirre l’a déclaré ce mardi, 97% des vaccins reçus dans le premier envoi, le 27 décembre, ont été appliqués “le même jour sans aucun problème”.

Le gouvernement régional conserve un pourcentage de chaque versement reçu pour garantir le deuxième tour en cas de problèmes avec le stock. Après la première dose, une seconde doit être appliquée à 21 jours. Pour cette raison, le Conseil se réserve ce qu’il appelle un «pool de sécurité» au cas où les envois de fonds futurs n’arriveraient pas en temps opportun.

À cette premier envoi de 1800 vaccins reçu le 27, suivi d’un second le 29 69225 vaccins. Ce lundi, un troisième est arrivé, également de 69225 doses. Comme l’a confirmé la Junta de Andalucía, il est prévu que des envois de fonds de montants similaires arriveront chaque semaine – tant que le ministère tiendra parole et que Pfizer n’échouera pas dans ses expéditions – jusqu’à l’achèvement de la première phase de vaccination à la les personnes à risque.

Vitesse de croisière

«Nous sommes à un bon vitesse de croisière au sujet de la vaccination, depuis nous ne nous reposâmes pas pendant les vacances », a précisé le ministre de la Santé, qui prévoit de vacciner 100% des résidences le 14 janvier.

Aguirre a indiqué que la publication faite par le ministère ce lundi sur la vaccination des différentes communautés autonomes ne s’adapte pas à la réalité: «c’était très tortueux», A indiqué.

Ainsi, le ministre de la Santé a rappelé qu’en Andalousie “les premiers vaccins sont arrivés le 27, dont 97% ont été administrés le même jour sans aucun problème” et “les suivants Nous les attendions lundi et ils sont arrivés mardi après-midi, puis l’équipe de stratégie de vaccination andalouse a rapidement commencé à vacciner, y compris les vacances.

«Hier matin, nous étions à un 37% de vaccination Et hier soir, nous avions déjà donné 90% des vaccins arrivés le 29 décembre », a déclaré le conseiller, qui a ajouté que« hier à midi le prochain lot est arrivé et nous l’exécuterons tout au long de cette semaine ». «Notre chrono fonctionne toujours parfaitement» et «un seul dix% nous le laissons prévention d’éventuelles ruptures de stock pour garantir la deuxième dose à 21 jours à nous tous qui les utilisons actuellement », a conclu Aguirre.