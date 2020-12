COVID-19 :

La diminution des cas positifs détectés en Andalousie établit un nombre record vers le bas. Il atteint des chiffres inédits depuis août dernier, le virus est en plein déclin comme le montrent les principaux indicateurs. Le cap établi au cours des dernières semaines semble que cette fois-ci, c’est le bon. Il est réalisé avec des restrictions de mobilité sévères pour éviter une grande partie des infections. Les chiffres sont l’exemple le plus clair que la Junta de Andalucía, grâce aux efforts de tous les Andalous, parvient à faire reculer le virus sur son territoire.

Il y a 434 cas de coronavirus en Andalousie, le nombre le plus bas depuis août

Cette deuxième vague a été bien pire que la première à tous égards. Des chiffres qui n’ont pas été atteints au pic de la pandémie en mars ont été atteints. Malgré les mesures de protection qui, selon les experts, arrêteraient le virus, les chiffres sont scandaleux. Jusqu’à 4 000 nouvelles infections ont été atteintes il y a à peine quelques semaines.

Heureusement, ce chiffre était un pic, après quoi le moyen le plus efficace d’arrêter le virus était agi, pour réduire la mobilité. Après les grandes puissances européennes comme la France ou l’Italie, l’Espagne merci au décret d’état d’alarme, a opté pour la réduction de la mobilité nocturne en appliquant un couvre-feu, chose du jamais vu à ce jour.

La Junta de Andalucía s’est félicitée de ce calendrier dans lequel personne, à quelques exceptions près, ne peut quitter la maison. La prochaine étape a été, fermer les activités non essentielles après 18h00. Une façon de réduire la mobilité, ce qui signifie que les restaurants et les magasins non essentiels ont leurs pires Noëls. A ce fait, s’ajoutait la fermeture de la communauté et municipale, in extremis. Nul ne peut quitter sa commune, sauf dans des cas dûment justifiés.

Ces mesures ont atteint 434 cas, le chiffre le plus bas depuis le 18 août, lorsque 431 positifs ont été enregistrés. De plus, les infections détectées ce jour-là 280 de moins que la veille et 356 de moins que le mardi de la semaine dernière. Quelques chiffres qui sont un exemple clair de la diminution significative des cas de coronavirus qui a commencé à se faire remarquer en Andalousie. Enfin, il semble que les mesures les plus appropriées pour ce virus commencent à fonctionner.

L’Andalousie réduit son taux d’incidence des cas de coronavirus de dix points ce jour

Le taux d’infections pour 100 000 habitants est inférieur aux 250 que le Ministère de la santé qualifie de «très haut risque», il a été réduit de 10 points supplémentaires aujourd’hui, atteignant 190,8. Cette bonne nouvelle montre que le taux de croissance de ce virus est en baisse, enfin, les efforts des Andalous portent leurs fruits à quelques semaines de Noël.

Ce taux a atteint plus de 1000 dans les régions de CatalogneBien qu’il semble que l’Andalousie ait réussi à la garder sous contrôle sans une telle augmentation des restrictions. C’est parier sur un équilibre entre économie et santé qui porte ses fruits. L’Andalousie a maintenu autant que possible l’activité économique sur son territoire, fermant pendant quelques heures et obligeant à renforcer la sécurité.

Les hospitalisations et les décès dus au coronavirus augmentent en Andalousie

Tout n’est pas une bonne nouvelle, ce jour-là, 33 décès sont déplorés, soit un plus grand nombre que les jours précédents. Ils s’ajoutent aux 22 lundi et dimanche, et aux 30 samedi, mais aujourd’hui c’est toujours un chiffre inférieur au reste des jours précédents, après la mort de 40 personnes vendredi, jeudi 69, mercredi 87 et mardi dernier 80. Par provinces Cadix est la province qui enregistre le plus de décès avec onze, suivi de Grenade, Jaén et Séville avec six. Córdoba en a trois, Huelva et Malaga une chacune et Almería aucune.

Le nombre d’hospitalisés a entamé une nette augmentation après six jours de blessés avec 14 de plus en 24 heures, pour un total de 1546, dont 340 en unité de soins intensifs (USI), 13 de moins que la veille. Malgré les mauvaises nouvelles, il reste en dessous du pic de pandémie atteint il y a quelques semaines. La pression hospitalière a baissé, laissant plus de lits gratuits, même si les soins n’ont pas été compromis compte tenu des 8 000 places dont l’Andalousie dispose dans les hôpitaux pour ses habitants. Le chemin de ces jours semble être le bon, en attendant le bilan final des chiffres à faire avant l’arrivée de Noël. Enfin, vous commencez à voir un peu de lumière au bout du tunnel.