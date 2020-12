COVID-19 :

L’Andalousie continue imparable la baisse des cas positifs de coronavirus. Le chiffre d’aujourd’hui est le plus bas depuis août. La bonne nouvelle de cette communauté autonome est le résultat de l’effort de tous. Ce mercredi 9 décembre, seuls 366 cas de coronavirus ont été détectés, un chiffre qui n’a rien à voir avec les près de 4000 qui ont été atteints il y a quelques semaines. Le pire semble être passé et après quelques mesures qui ont réussi à arrêter l’avancée du coronavirus, Noël commence à être vu avec un peu d’espoir.

Le taux de contagion pour 100000 habitants tombe à 169

Les chiffres concernant le taux d’infection sont bons, l’un des indicateurs de référence a connu une baisse notable ces derniers jours. Le taux de contagion pour 100 000 habitants est tombé à 169. Une quantité qui laisse l’Andalousie avec un risque modéré d’être infecté et pas aussi élevé que ces dernières semaines.

Un total de 20 points a chuté en une seule journée. À ce rythme, l’Andalousie pourrait finir par être un exemple à suivre pour le reste des communautés qui continuent d’essayer de lutter contre les effets du coronavirus sur leur population. Il s’agit de l’indicateur de référence du ministère de la Santé pour appliquer les restrictions, qui permet de voir l’impact de ce virus entre les différents territoires et d’analyser le risque ou la progression de la maladie.

366 cas de coronavirus sont détectés en Andalousie, le nombre le plus bas depuis le 18 août

L’autre bonne nouvelle du jour concerne les cas détectés de coronavirus. 366 est un nombre si bas qu’il n’a pas été vu depuis août dernier. L’Andalousie a vécu un été calme, jusqu’à l’application de nouvelles mesures et au début du mois de septembre. Les chiffres ont continué de grimper jusqu’à un sommet en novembre dernier.

La Junta de Andalucía n’a pas hésité à commencer à appliquer des mesures plus restrictifs qui permettent des infections plus faibles. Avec l’application de l’état d’alarme, les mesures commenceront à durcir. Cela a commencé par un couvre-feu, jusqu’ici jamais vu en temps de paix. Sa mise en œuvre a conduit à réduire au maximum la mobilité nocturne pour éviter d’éventuelles infections.

Le prochain aspect à arriver était le fermeture des activités non essentielles à partir de 18h00 Du soir. Les services non essentiels, les bars, les restaurants, les magasins et les entreprises qui vendent des produits non essentiels ferment leurs portes. A cette fermeture s’ajoutaient un confinement municipal et une fermeture de l’Andalousie. Personne ne peut quitter sa municipalité ou sa communauté, sauf pour un motif valable.

Toutes ces mesures ont permis de réduire le nombre d’infections. Les provinces d’Andalousie ont connu une baisse positifs considérables pour le coronavirus. Quelque chose qui suppose une avancée significative, même s’il existe des données négatives, les décès que ce virus a causés.

37 décès par coronavirus ce mercredi en Andalousie

Ce mercredi, le nombre de morts du coronavirus s’élève à 37. Il y a plus de 33 morts mardi, 22 lundi et dimanche et 30 samedi, mais moins que ceux du reste des jours précédents, après la mort de 40 personnes vendredi, jeudi 69 et mercredi dernier 87 .

L’objectif est d’empêcher quiconque de mourir de ce virus, certaines provinces andalouses l’ont atteint il y a quelques jours, mais pas aujourd’hui, même si elles en sont très proches. Ces 37 défunts sont répartis sur tout le territoire comme suit, Grenade est la province avec le plus de décès avec 17. Derrière sont Córdoba avec six, Malaga avec quatre, Jaén et Séville avec trois, Huelva avec deux, et Almería et Cadix avec un.

Des patients hospitalisés redescendent en Andalousie

Après la journée d’hier où il y a eu une augmentation des patients hospitalisés, il y a à nouveau une diminution. L’Andalousie a réussi à réduire la pression hospitalière continuellement depuis quelques jours. Les patients admis dans les hôpitaux andalous pour coronavirus sont tombés ce mercredi à un total de 1534, 12 de moins que la veille et 464 de moins que mercredi dernier, date à laquelle le point c a été abaissé par rapport aux 2000 hospitalisés, dont 337 sont dans une unité de soins intensifs (USI), trois de moins que mardi et 67 moins de sept jours.

Les chiffres sont bons pour l’Andalousie, à l’exception du nombre de morts, les autres indicateurs sont toujours imparables, une baisse continue. Des chiffres prometteurs sont atteints quelques semaines avant Noël. Dans les prochains jours, la Junta de Andalucía réexaminera les restrictions pour déterminer si elle peut donner un peu d’air à certaines entreprises en supprimant certaines heures ou en augmentant la mobilité. Ce sont les experts qui doivent confirmer ou non la bonne direction de l’effort andalou.