COVID-19 :

L’Andalousie a chuté ce lundi 23 novembre pour la première fois en trois semaines sur les 500 cas de coronavirus pour 100000 habitants dans 14 jours. De plus, et Pour la première fois en un mois, Grenade a un taux d’incidence inférieur à 1000 positifs pour 100 000 citoyens.

Plus précisément, la communauté est passée d’un taux de 504,4 cas pour 100 000 habitants enregistrés vendredi dernier à un autre de 449,1 cas enregistrés ce lundi, selon les données mises à jour du ministère de la Santé consultées par Europa Press. Ces chiffres représentent une baisse de 55,3 points pendant le week-end, encore supérieure à la baisse de 40,8 points enregistrée au cours de la semaine des 13 et 20 novembre.

Il ne faut pas oublier que le ministère de la Santé qualifie le taux d’incidence de 500 positifs pour 100 000 habitants de «risque très élevé».. La communauté a dépassé ce chiffre pour la première fois au début de novembre et depuis lors, elle n’a pas réussi à abaisser cet obstacle. Cependant, l’Andalousie continuera à dépasser la moyenne nationalel parce que, en attendant les données officielles du ministère, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, prévoyait déjà que l’Espagne avait chuté des 400 cas confirmés pour 100 000 habitants en 14 jours pendant le week-end.

Grenade abandonne mille cas après un mois

La capitale de Grenade a baissé, pour la première fois en près d’un mois, le taux d’incidence cumulé d’un millier de cas de coronavirus pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours et ce lundi il reste au taux de 913,7, après plusieurs semaines de restrictions dans les différents secteurs, dont l’université, le commerce et l’hôtellerie.

Grenade est devenue la première capitale andalouse à atteindre le taux de mille le 26 octobre et n’a pas réussi à l’abaisser jusqu’à présent, lorsque Ce mardi sera à deux semaines de la clôture de toutes les activités non essentielles décrétées par le Conseil.

La province de Grenade a ajouté 342 points positifs ce lundi et la tendance à la baisse de ses taux d’incidence accumulés au cours des 14 derniers jours, ce jour s’élève à 771,3, selon les données du ministère de la Santé et de la Famille, consultées par Europa Press.

Cependant, la province continue de mener l’Andalousie en ce qui concerne les hospitalisations, avec 669, et chez les patients atteints de Covid-19 admis à l’USI, un total de 124. Avant même Séville et Malaga dans les deux paramètres. De plus, ce lundi neuf décès se sont ajoutés, portant le nombre de morts à 741.

Dans la province, où toutes les activités non essentielles sont fermées depuis le 10 novembre dernier, La Régie maintiendra les mêmes restrictions en vigueur à partir de ce minuit sauf dans les 43 communes du district sud, avec une population de 150000 habitants, où l’ouverture d’activités non essentielles sera autorisée jusqu’à 18h00 comme dans le reste de l’Andalousie. Les districts de Grenade, Metropolitano et Granada Nordeste continueront avec les mêmes restrictions Cela jusqu’à présent.

Depuis le début de la pandémie, la province accumule 42072 positifs, 3345 hospitalisés -251 en USI-, 741 décédés et 12 897 récupérés, dont 259 ont été ajoutés le dernier jour.

Séville et Huelva tombent sous les 500 cas

Contrairement à ce qui s’est passé la semaine précédente, où seulement cinq des huit provinces ont abaissé leur niveau d’incidence, pendant le week-end la baisse du taux s’est généralisée dans les huit provinces et a permis aux provinces de Séville et Huelva être également localisé moins de 500 cas pour 100000 habitants en 14 jours.

Ainsi, après les données déjà indiquées pour Grenade, Cordoue il a réduit son niveau d’incidence sur le week-end de 76,4 points, passant d’un taux de 448,5 à un autre de 372,1; Séville il l’a diminué de 73,6 points, passant d’un taux de 507,2 à un autre de 433,6; Oui Jaen Il l’a fait de 69 points, passant d’un taux de 694,4 à un autre de 625,5.

Avec des diminutions inférieures à la moyenne régionale, la province de Cadix, qui a abaissé son niveau d’incidence sur le week-end de 46,3 points, passant d’un taux de 480,6 vendredi à un autre de 434,3 ce lundi; Almeria, qui l’a réduit de 30,4 points, passant d’un taux de 442,7 à un autre de 412,3; Malaga, qui l’a réduit de 29,5 points, passant d’un taux de 300,8 à un autre de 271,3; Oui Huelva, qui n’a reculé que de 7,4 points, passant de 505,1 à 497,7 après être resté stable la semaine précédente.