COVID-19 :

L’Andalousie continue à vitesse de croisière dans l’introduction des vaccins. La présidente de la communauté, Juanma Moreno, a mis à jour les données ce lundi: 82 000 vaccins déjà administré, à un taux de 15000 par jour, ce qui en fait la région qui a vacciné le plus de personnes à ce jour en Espagne.

L’Andalousie affronte cette semaine avec deux objectifs clairs: finir de mettre la première dose dans toutes les résidences andalouses et commencer par les deuxièmes vaccinations pour personnes à risque et personnel de santé en première ligne dans la lutte contre Covid-19.

La rapidité du taux de vaccination place l’Andalousie, qui s’attend à atteindre 85 000 vaccins administrés ce mardi, comme «la communauté autonome d’Espagne qui fournit le plus de vaccins, plus du double du second, Catalogne», Selon les mots du président régional, qui a visité à Malaga les améliorations apportées à l’hôpital régional, accompagné de le conseiller de la présidence, de l’administration publique et de l’intérieur, Elías Bendodo; et le chef de la santé et des familles, Jesús Aguirre; parmi d’autres dirigeants.

«Chaque jour nous améliorons, augmentons, perfectionnons la capacité de vaccination, nous vaccinons sept jours sur sept“À travers Service de santé andalou (SAS), à un rythme, depuis vendredi dernier, de 15 000 vaccinations quotidiennes, a souligné Moreno.

En fait, il a rappelé que cette semaine commencera à fournir le deuxième dose pour obtenir la vaccination de ceux qui ont déjà reçu le premier depuis le 27 décembre dernier. Ainsi, dimanche prochain sera 21 jours à compter de cette première vaccination.

La vaccination ne sera pas externalisée

Précisément, sur la possibilité d’externaliser ce service comme l’ont fait d’autres communautés autonomes, Moreno a souligné qu’en Andalousie le problème n’est pas le taux de vaccination mais le nombre de doses disponibles.

La région reçoit 69000 doses par semaine qui permettent de vacciner 35 000 personnes, a-t-il souligné. “Nous augmenterons avec nos propres moyens, le SAS a la capacité d’un nombre beaucoup plus élevé de vaccinations quotidiennes”, a déclaré Moreno, qui a ajouté que si un “grand” lot de 350 000, 400 000 ou un nombre très important de vaccins arrivait, “Nous retirerions toutes les ressources à notre disposition.”

«À l’heure actuelle, nous n’avons pas ce problème parce que nous n’obtenons pas ce nombre de vaccins. Lorsque la capacité de vaccination du SAS sera dépassée, nous utiliserons les ressources privées et tout ce qui est disponible pour qu’il atteigne le plus grand nombre de citoyens le plus rapidement possible mais avec les doses que le SAS peut arriver », at-il souligné.

Il a rappelé que la Junta de Andalucía, par «prudence», avait réservé un 20% de vaccins pour la sécurité en cas de recul du stock empêchant de donner la deuxième dose à ceux déjà vaccinés pour la première fois.

Filomena retarde l’arrivée des vaccins

À ce stade, il a donné comme exemple le passage de la tempête Filomena à travers l’Espagne qui a contraint à changer les plans initiaux. Les vaccins arrivent, via Vitoria au lieu de Madrid, à Séville ce lundi à Grenade ce mardi, avec 24 heures de retard dans ce cas. “Mais au-delà, tout semble indiquer, selon le ministère, que ce ne sera pas plus de 24 heures”, a-t-il ajouté.

“Heureusement, les circonstances météorologiques se sont améliorées, imaginez qu’il continue à neiger aujourd’hui ou demain”, a déclaré Moreno, faisant allusion à l’importance de réserver ces doses en cas d’incident tel qu’une grève de transporteur ou dans la production du vaccin lui-même, “qui est au maximum ».

Cette semaine, en outre, il est prévu de conclure le 14 la vaccination dans les résidences d’Andalousie. Jusqu’au 8 janvier dernier, 20 400 professionnels de la santé et de la santé sociale étaient vaccinés, «44% des professionnels la plupart en première ligne de COVID “sont, à qui il a remercié leur travail:” Sans eux, nous aurions infiniment pire.