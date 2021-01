COVID-19 :

L’avancée du coronavirus ne s’arrête pas en Andalousie, un jour de plus, les 1 000 nouveaux cas sont de peu dépassés. Dans une diminution qui représente près de la moitié de ceux détectés hier, 1000 nouveaux coronavirus positifs apparaissent, s’ajoutant aux milliers qui ont été détectés en Andalousie depuis le début de cette pandémie. Les mesures de sécurité et les efforts en termes d’horaires et de fermetures n’ont pas fini de donner les résultats escomptés. Cette 2021 commence par des chiffres en baisse après quelques chiffres records dans une deuxième vague qui ne s’est pas arrêtée.

Plus d’un millier de nouveaux positifs dans le coronavirus en Andalousie

L’objectif de la Junta de Andalucía est retrouver la normalité autant que possible. Faire descendre les caisses à la vitesse maximale possible, c’est pourquoi il n’a pas hésité à être énergique dans l’application de ses mesures. Il a été ajouté à ceux décrétés par d’autres communautés avec plus de cas, malgré la situation sous contrôle.

Les efforts n’ont pas permis d’éviter une deuxième vague pire que la première. Les chiffres globaux pour cette deuxième période ont été plus positifs que lors de la première vague, avec laquelle certaines mesures échouent ou ne sont pas efficaces. L’Andalousie ajoute ce lundi 4 janvier, 1077 cas de coronavirus, un chiffre supérieur à 567 lundi dernier, mais 1143 de moins que ce dimanche.

Une danse de chiffres qui ne s’arrête pas et qui ne cesse de faire perdre patience aux citoyens. La pandémie ne s’arrête ni en Espagne ni dans le monde, malgré le fait que le vaccin a commencé à être administré avec des doutes, l’Andalousie continue de copier des modèles d’autres régions pour pouvoir les appliquer sur son territoire. L’espoir que le virus puisse être ramené sous contrôle de la même manière qu’il l’était en juin est le dernier à être perdu.

Le taux d’incidence du coronavirus pour 100000 est passé à 155 points. Des chiffres qui ne sont pas du tout bons, mais qui font de l’Andalousie l’une des communautés autonomes avec les meilleurs chiffres. Le reste du pays, y compris la Catalogne, qui applique actuellement des restrictions, dépasse ce chiffre.

Un total de 10 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures à la suite du coronavirus. Une baisse par rapport à hier qui est encourageante. Ces défunts sont les plus vulnérables à un virus qui semble ne rien reculer. On essaie d’abord de protéger les plus vulnérables afin d’arrêter les décès, les personnes âgées sont celles qui finissent par souffrir le pire visage de ce virus à la première personne.

L’Andalousie enregistre un plus grand nombre de patients admis avec un coronavirus

Les plantes réservées aux patients atteints de coronavirus sont loin d’être vides. Le nombre de patients admis avec cette maladie a de nouveau augmenté. Ils se sont levés ce lundi entré jusqu’en 998, 58 de plus que dimanche et 18 il y a moins d’une semaine, dont 212 en unité de soins intensifs (USI), deux de moins que la veille et douze de moins de sept jours.

Le coronavirus ne s’arrête pas aux hôpitaux. Loin de s’effondrer, la pression sanitaire augmente. En ces jours où la grippe est toujours l’une des maladies contagieuses qui occupe le devant de la scène. Le niveau d’efficacité de ce vaccin, autour de 50-60%, signifie que, bien qu’il y ait des patients vaccinés, ils présentent des problèmes respiratoires de la même manière. La grande crainte est que la grippe et le coronavirus pourraient provoquer une augmentation exponentielle des revenus. Les deux affections ont des symptômes similaires, mais les conséquences peuvent être pires dans le cas du coronavirus.

Les 4 décès de moins que la veille et la réduction des infections presque de moitié ce sont les seuls éléments qui suscitent l’espoir. Après quelques jours de fête et de joie, la dure réalité peut être pire que prévu. Il faudra attendre pour déterminer les effets de ces vacances, pour l’instant, le couvre-feu est maintenu et de nouvelles restrictions sont en préparation.

D’autres communautés autonomes comme la Catalogne sont en avance sur leurs mesures improductives. Madrid, poursuit sa stratégie réussie consistant à ne confiner que les zones les plus infectées. Le monde continue de tourner dans quelques jours où tout est possible. La danse des chiffres que nous offre le coronavirus montre à quel point c’est imprévisible et à quel point il est difficile de faire diminuer les cas. L’Espagne, comme le reste des pays, poursuit sa bataille personnelle, affichant le plus grand nombre de morts et regardant vers une nouvelle année pleine d’incertitude. L’Andalousie essaiera d’arrêter le coup dur d’une économie marquée par les restrictions et le manque de critères efficaces capables de stopper ce virus.