COVID-19 :

Aux portes de la veille de Noël, les données qui font référence aux infections de l’augmentation du coronavirus. Cette mauvaise nouvelle survient quelques heures avant le début des fêtes les plus familiales de l’année. Les déplacements seront autorisés pour pouvoir se rendre dans des résidences secondaires et visiter des proches et des proches. Le Noël le plus atypique de l’histoire avec le coronavirus en arrière-plan arrive avec les autorités sanitaires demandant plus de prudence que jamais. Protéger les plus faibles ne devrait pas être en contradiction avec une bonne fête.

Les cas détectés de coronavirus en Andalousie doublent en une seule journée

Ce mercredi 23 décembre, les chiffres qui font référence au coronavirus sont alarmants. 1092 cas de coronavirus ont été enregistrés, 545 de plus que la veille et 56 de plus qu’il y a une semaine. De mauvais chiffres qui transforment ce jour de début de vacances pour beaucoup en un mauvais présage pour ce qui pourrait arriver.

Rien n’arrête un coronavirus de plus en plus contagieux en Europe. Non seulement l’Espagne souffre des conséquences de cette maladie, bien qu’elle soit parmi les premières à appliquer des mesures exceptionnelles. Les ravages de cette maladie ne s’arrêtent nulle part sur la planète, les flambées apparaissent sans retenue.

De nouvelles foyers ont été détectés dans toutes les provinces andalouses qui ont mis toute la population en alerte en ces jours particulièrement difficiles. Il est demandé de réduire autant que possible la mobilité, afin d’éviter l’augmentation des infections. Si il y a quelques jours aucun territoire ne dépassait 100 points positifs, aujourd’hui les chiffres sont différents. Séville est la province qui ajoute le plus d’infections avec 204, suivi de Cadix avec 190, Malaga avec 186, Jaén avec 125, Córdoba avec 116, Grenade avec 114, Almería avec 113 et Huelva avec 44, le seul en dessous de cent. Contrairement à ce qui s’est passé il y a quelques jours, une seule province tombe sur une centaine de nouveaux cas.

37 décès en Andalousie à la suite du coronavirus

La partie la plus négative de ces indicateurs est le défunt, un total de 37 décès des personnes vulnérables à un coronavirus qui se concentre sur les plus faibles. Le chiffre de ce mercredi est le quatrième chiffre le plus élevé des huit derniers jours, en dessous de 40 lundi, 55 samedi et 42 vendredi.

De nombreux facteurs influencent cette augmentation des décès, c’est un indicateur qui devrait donner une idée de la localisation des flambées les plus dangereuses. Les maisons de retraite sont l’endroit où le virus cause le plus de dégâts, chez les personnes vulnérables qui ne peuvent pas se défendre contre une maladie particulièrement cruelle. L’objectif de la Junta de Andalucía est d’éviter davantage de décès.

Par provinces, Jaén et Grenade, avec huit décès chacune, sont classées comme les régions d’Andalousie où elles enregistrent le plus de décès, suivies de près par Séville avec sept. Ils sont suivis par Cádiz avec cinq, Malaga, Almería et Córdoba avec trois chacun, et Huelva avec zéro. Ce zéro atteint à Huelva devrait être commun sur tout le territoire.

Le taux de contagion pour 100000 habitants en Andalousie augmente de 8 points

L’indicateur avec lequel l’incidence du coronavirus sur le territoire est mesurée est le taux de contagion pour 100 000 habitants. C’est un chiffre qui a à voir avec les tests qui sont effectués, sans eux il est impossible de détecter de nouveaux cas, pour cette raison, dans certains pays et territoires, il est plus élevé que dans d’autres.

L’Andalousie s’achemine vers la stabilisation de cette pandémie, avec une augmentation de cet indicateur. La communauté augmente son taux d’incidence de 8,1 points de cas de coronavirus pour 100000 habitants au cours des 14 derniers jours à 146,8. Il a laissé derrière lui les 250 considérés comme à risque extrême, mais il ne peut pas s’arrêter dans cette baisse vers des chiffres qui devraient être plus favorables à la veille de Noël.

Cette année, les célébrations n’auront rien à voir avec les jours passés. Un point de non-retour est atteint, à l’ombre d’une troisième vague qui a gelé la moitié de l’Europe de froid et de peur. L’Andalousie maintient les restrictions avec quelques petites joies, Le couvre-feu sera assoupli la veille de Noël et du Nouvel An, moments où vous pouvez rentrer à la maison après 1 heure du matin. Après 1h30 du matin, il est interdit de quitter la maison sauf en cas d’urgence médicale, pour aller travailler ou pour un motif valable.

Les festivités seront très différentes cette année en Andalousie. Les regroupements familiaux peuvent mettre en danger une population qui continue de subir les conséquences de ces chiffres particulièrement négatifs pour tous. Les cas ne cessent d’augmenter malgré les mesures mises en œuvre qui semblent ne rien aboutir. Seul le confinement, rester à la maison finit par être sûr et efficace. A quelques heures des vacances, les chiffres en référence au coronavirus ne sont pas bons en Andalousie.