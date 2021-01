COVID-19 :

Il avance du coronavirus en Andalousie Il reste imparable, il n’est pas descendu en dessous de 1 000 cas depuis quelques jours. Aujourd’hui, samedi 2 janvier, 1 237 nouveaux positifs ont été enregistrés, un nombre qui s’ajoute à une longue liste de personnes infectées qui atteint jusqu’à 262 000 positifs détectés depuis mars. Cette deuxième vague fait des ravages, malgré les mesures décrétées, rien ne semble arrêter l’avancée de ce virus contagieux. Ces jours-ci en famille, toutes les précautions sont minces pour éviter l’arrivée de la redoutable troisième vague dans quelques semaines.

1237 cas positifs sont ajoutés en une seule journée en Andalousie

L’Andalousie ajoute 1237 cas ce samedi 2 janvier 173 de moins que le même jour de la semaine dernière. Une légère baisse qui ce samedi représente un peu d’espoir dans une situation qui pourrait se compliquer après les vacances. Les autorités préviennent que la meilleure arme contre ce coronavirus est la distance sociale, en évitant au maximum la vie sociale, en ne quittant pas notre zone de confiance ou notre environnement familial pour ne souffrir d’aucune contagion.

Par provinces, Malaga est la province avec le plus de contagions avec 209, suivie de Grenade avec 195, Séville avec 169, Cadix avec 168, Almería avec 151, Huelva avec 128, Córdoba avec 111 et Jaén avec 108. Toutes les provinces sont au-dessus de 100 cas détectés en une seule journée sauf Malaga qui Cadix a été démis de ses fonctions. Grenade, qui a connu une évolution positive depuis quelques jours, est à nouveau aux premières places en termes d’infections.

L’ensemble de la communauté autonome fait un effort important qui devrait être compensé par de bonnes données. Au contraire, la montée des affaires ne s’arrête pas. Les données reflètent une fois de plus une tendance à la hausse qui, à la veille de la dernière célébration de ces dates, commence à inquiéter les spécialistes.

L’Andalousie enregistre deux décès dus au coronavirus

Le nombre de morts le plus bas depuis le 13 décembre, 2 morts, est un record d’espoir. Ce virus part à la recherche des plus faibles et le fait en tuant les personnes âgées qui n’ont pas pu le surmonter. Ces 2 vies qui ont perdu la bataille sont un chiffre qui s’ajoute au total des décès dus à ce virus.

Les deux défunts sont enregistrés dans les provinces de Malaga et Séville ce samedi. Le chiffre le plus proche de ces données en décembre était les 13 positifs du lundi 14 décembre. Jusqu’à présent, c’était le chiffre le plus bas depuis le 1er novembre, lorsque 12 décès ont été comptés.

Les personnes hospitalisées avec un coronavirus tombent en Andalousie

La bonne nouvelle de ces données est qu’il y a de moins en moins d’hospitalisés en Andalousie. La pression hospitalière est inférieure à il y a quelques jours, ce qui indique que les cas détectés de coronavirus ne sont pas graves. La plupart d’entre eux sont asymptomatiques et reçoivent un traitement à domicile, sans avoir besoin d’aller à l’hôpital. Peu à peu, les plantes réservées aux malades atteints de cette maladie se vident.

Les patients admis dans les hôpitaux andalous pour coronavirus ont chuté ce samedi jusqu’à 893, 83 de moins que jeudi et 82 de moins d’une semaine. Parmi ceux-ci, 206 sont à l’unité de soins intensifs (USI), quatre de moins que jeudi et 30 de moins de sept jours. Une joie pour ceux qui voient le pire visage de ce terrible virus, ceux admis dans ces unités spéciales.

Par provinces, Cadix devient la province la plus hospitalisée avec 163 et 33 d’entre eux dans l’UCI, qui surpasse Grenade avec 144 et 44, qui est restée en tête de ce classement ces derniers mois. L’incidence de cette maladie est inégale dans les hôpitaux andalous, certains souffrent depuis le début de cette deuxième vague de l’arrivée de patients touchés par le pire visage du coronavirus. Cadix et Grenade ont également le record d’infections détectées pendant ces jours dans la deuxième vague, l’incidence a été plus élevée que lors de la première vague.

Tous les efforts sont axé sur la prévention de l’augmentation des infections cela peut venir après ces vacances. Après Reyes, la Junta de Andalucía révisera les restrictions et fixera le cap pour 2021 avec toutes les garanties possibles. La vaccination a commencé en Andalousie et avec elle un peu d’espoir, bien que les experts avertissent que les données n’indiquent pas que le virus commence à s’arrêter. La diminution de la mobilité peut entraîner une légère diminution des cas qui ne se matérialiseront qu’avec des données positives. L’objectif est d’avoir le minimum de cas de coronavirus possible avec des hôpitaux qui se vident progressivement à la recherche de la normalité perdue.