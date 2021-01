COVID-19 :

L’avancée du coronavirus en Andalousie ne s’arrête pas, les nouveaux cas ne sont pas inférieurs à mille et dans les hôpitaux, il y a eu une augmentation des patients hospitalisés. Quelques heures après la fin des vacances de Noël, ce virus continue de gagner du terrain. Après quelques jours pendant lesquels il semblait commencer à ralentir, il reprend de la vitesse dans une communauté autonome qui fait tout son possible pour l’arrêter. Les principaux indicateurs qui font référence au coronavirus s’aggravent à ce jour, le 5 janvier 2021.

1366 nouveaux cas de coronavirus sont enregistrés en Andalousie

L’année a commencé avec un nombre de nouveaux cas de coronavirus qui ne descendent pas en dessous d’un millier de patients. Ce virus ajoute de nouvelles infections qui se comptent par milliers en 2021. Ce nouveau cycle commence par une augmentation des cas, en attendant que de nouvelles restrictions soient appliquées pour arrêter cette pandémie.

Ce mardi Le 5 janvier, 1366 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui signifie 292 positifs de plus que ce lundi et 586 de plus qu’il y a une semaine, une augmentation considérable qui alourdit la longue liste d’infections de cette deuxième vague. Des chiffres qui n’ont pas été vus depuis des semaines ont été atteints et la tendance est à la hausse. En tenant compte du fait que certaines provinces ont atteint des sommets presque historiques au cours de ces semaines.

Par provinces, Aujourd’hui, Cadix est à nouveau la province avec le plus d’infections avec 474, suivi de Málaga avec 188, Córdoba avec 163, Almería avec 150, Jaén avec 134, Séville avec 119, Grenade avec 90 et Huelva avec 48. La différence est énorme, avec Cádiz à nouveau en tête, après avoir arraché la première place à Málaga . Huelva est la seule province qui parvient à rester en dessous de 50 cas, en contraste clair avec les 474 de Cadix. Cela n’affecte pas toutes les provinces de la même manière.

42 décès dus au coronavirus en Andalousie

Au total, 42 personnes ont perdu le combat contre le coronavirus. Le chiffre le plus élevé depuis une semaine atteindra 48 décès. Les provinces de Grenade, Jaén et Séville sont en tête avec sept morts chacune, suivies par Malaga et Almería avec six, Cadix avec cinq, Córdoba avec trois et Huelva avec un.

La pire partie de cette pandémie est supportée par les plus vulnérables qui ne peuvent pas faire face à ce virus. Les personnes âgées ont été les plus touchées par le coronavirus, la principale préoccupation de la Junta de Andalucía est de protéger sa population la plus touchée par le virus. Les tests en résidence et la campagne de vaccination pour ce secteur sont la meilleure arme pour pouvoir gagner dans cette rude bataille.

L’Andalousie dépasse le millier d’hospitalisations après avoir ajouté 56 et les patients en soins intensifs augmentent

Les autres données négatives de la journée concernent les personnes hospitalisées avec un coronavirus. Si, avant les vacances, la tendance était que de nombreux patients pouvaient être libérés, laissant à nouveau certains étages des hôpitaux vides, au cours de cette première semaine de janvier, les données ne pourraient pas être pires. Il revient pour atteindre les mille hospitalisés.

Les patients admis dans les hôpitaux andalous pour coronavirus ont de nouveau augmenté ce mardi et Ils atteignent 1054, 56 de plus que ce lundi et sept il y a moins d’une semaine, dont 218 dans une unité de soins intensifs (USI), six de plus que la veille et sept de moins de sept jours.

La pression hospitalière augmente et laisse de nombreux hôpitaux avec des usines activées pour ces patients, des visites restreintes et des opérations reportées. Les 1054 patients hospitalisés recensés ce mardi sont sept de moins que les 1061 enregistrés il y a sept jours, 1654 de moins que les 2708 enregistrés le 30 mars dans le pic maximal de la première vague et 2424 de moins que les 3478 du pic d’hospitalisation de la deuxième vague sur 10 novembre.

La deuxième vague a été pire que la première, avec plus d’un millier de lits occupés par des patients atteints de coronavirus, malgré les mesures de sécurité décrétées, rien n’a arrêté le virus. Seul le confinement de la première vague a réussi à stopper l’augmentation des infections. L’effondrement de l’hôpital est loin de se produire, grâce aux 8 000 lits disponibles et aux USI les plus qualifiées à activer si besoin.

Tous les efforts de la Junta de Andalucía sont déployés pour réduire au maximum le nombre d’infections pendant ces jours. Des semaines compliquées viennent où il se mettra sur les cordes un système de soins primaires et de santé qui doit être préparé à la troisième vague qui se prépare. Le vaccin commencera à prendre effet dans quelques mois, moment auquel une certaine normalité pourra être rétablie si les indicateurs chutent à nouveau.