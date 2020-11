COVID-19 :

Ce dimanche les données qui font référence à l’avancée du coronavirus en Andalousie ils ont bon espoir. Les trois indicateurs les plus importants, le nombre de positifs, le nombre de décès et d’hospitalisations, sont les plus bas de ces dernières semaines. Suite à ces données et après quelques semaines de sévères restrictions, il semble que le virus donne aux Andalous une petite trêve. L’effort d’une ville entière et les restrictions appliquées à l’ensemble du territoire semblent porter leurs fruits si l’on prend en compte les chiffres qui ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en attendant que l’amélioration soit confirmée.

14 décès, 1613 cas positifs et 2062 hospitalisés aujourd’hui en Andalousie

L’Andalousie ajoute 14 décès dus au coronavirus ce dimanche 29 novembre. Ce chiffre est le plus bas depuis le 1er novembre où il y en avait 12. Une porte ouverte pour espérer dans l’une des données les plus inquiétantes, celle des décès. Dans cette deuxième vague, les records de décès ont été battus en une seule journée, atteignant près d’une centaine, les données d’aujourd’hui sont l’une des plus basses de cette période. Protéger les plus faibles, ceux qui subissent plus directement les conséquences du virus, les personnes âgées ou les résidents des maisons de retraite pour personnes âgées que le coronavirus a atteint s’est différencié de la première vague, est la priorité de la Junta de Andalucía .

La détection d’épidémies dans les résidences est l’une des priorités de cette lutte qui cherche à tout moment à protéger ceux à qui le virus peut causer de terribles dommages, voire la mort. Face à cette protection, les données ont commencé à être favorabless. Ces 14 décès sont, bien qu’étant une triste nouvelle, un chiffre qui invite à un certain optimisme, ils représentent une forte baisse, après 74 le samedi, 61 le vendredi, jeudi 54, mercredi 64, mardi 94, Lundi 37 et dernier dimanche 18.

Pour Les provinces les plus touchées par ces décès sont Grenade qui mène le nombre de morts avec quatre, suivis de Séville et Cadix avec trois chacun. Malaga en a compté deux, Almería et Córdoba une, et les autres aucune. Huelva et Jaén passeront cette journée sans aucun décès dû au coronavirus, l’objectif qui devrait être atteint dans le reste des provinces andalouses, personne ne devrait mourir des suites d’un virus qui, avec les ressources nécessaires à la santé, pourrait être évité ou minimisé au maximum.

Le plus bas nombre de cas positifs en Andalousie en une semaine 1613 cas

Ce dimanche, 1613 cas confirmés par PCR ont été détectés ou tests antigéniques rapides, 251 de moins que la veille et 1 791 de moins le dimanche de la semaine dernière. La tendance à la baisse des cas détectés en Andalousie se poursuit. C’est une bonne nouvelle pour une communauté autonome fermée sur le périmètre et au niveau municipal.

Par province, Cadix mène l’augmentation des infections pour la troisième journée consécutive avec 328, suivie de Malaga avec 300, Séville avec 201, Almería avec 200, Grenade avec 196, Jaén avec 162, Córdoba avec 123 et Huelva avec 103. La bonne nouvelle est la diminution des points positifs à Grenade, cette province marque le début des restrictions étant l’une des plus touchées par le virus et périmètre fermé depuis quelques semaines. La diminution de la mobilité dans cette communauté autonome a entraîné une diminution du nombre d’infections. En plus de la fermeture des municipalités, il y a aussi un couvre-feu strict et une fermeture de tous les secteurs non essentiels.

Le fait le plus marquant de cette journée est le baisse des hospitalisés. Les hôpitaux andalous enregistrent leur cinquième jour ce dimanche suivi d’une réduction du nombre d’hospitalisés pour coronavirus avec 203 de moins en 24 heures et un nombre total de 2062. Ce chiffre représente la plus forte baisse cette semaine et continue de s’éloigner du pic maximal enregistré lors de la première vague fin mars (2 708). Dans cette deuxième vague du virus, le pic de mars a été dépasséL’Andalousie, qui avait réussi à stopper l’avancée de cette maladie en mars, a eu de sérieux problèmes pour maintenir de bons chiffres depuis août, lorsque les points positifs ont commencé à augmenter de manière alarmante.

Le système de santé andalou est toujours en sécurité, les 8 000 lits disponibles garantissent des soins adéquats dans tous les cas. La Junta de Andalucía a permis plus de places aux soins intensifs, l’une des unités qui a le plus diminué ces jours-ci. Aujourd’hui, 443 personnes sont admises aux soins intensifs, 69 il y a moins de sept jours. Ces données clôturent une journée au cours de laquelle les Andalous peuvent commencer à voir la lumière au bout du tunnel, après des semaines avec des données en hausse, les trois principaux indicateurs qui marquent l’avancée du virus sur le territoire commencent enfin à décliner.