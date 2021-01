COVID-19 :

Les données qui font référence La progression du coronavirus en Andalousie s’aggrave parfois. En une seule journée, 3 542 cas positifs ont été enregistrés, un chiffre similaire à celui du pic de la deuxième vague en novembre. A ce nombre, qui montre une évolution négative, s’ajoute un autre qui est pire, celui des morts, 61 personnes ont perdu la vie, soit le plus grand nombre de personnes décédées le mois dernier. Cette 2021 commence de la pire façon possible dans l’une des communautés qui semblaient avoir laissé la deuxième vague derrière.

3542 cas positifs de coronavirus en Andalousie

L’augmentation des cas positifs de coronavirus en une seule journée est la plus élevée depuis novembre dernier. Aux mêmes dates où près de 4 000 cas ont été enregistrés l’an dernier, un confinement municipal a été choisi pour tenter de réduire au maximum la mobilité. Juanma Moreno, présidente de la Junta de Andalucía, a déjà prévenu que les données seront analysées pour adopter les mesures les plus appropriées en fonction du nombre d’infections.

Ces 3542 infections ce jour sont beaucoup plus élevées que les 1829 de la veille, plus d’un millier de nouveaux positifs dans le coronavirus ont été ajoutés à une longue liste qui augmente parfois en Andalousie. Le virus ne s’arrête pas, il ne comprend pas les restrictions ou les couvre-feux, les données par provinces montrent une évolution irrégulière.

Par provinces, Malaga continue de mener les positifs un jour de plus avec 661 cas, suivie de Séville avec 656, Cadix avec 556, Grenade avec 404, Cordoue avec 373, Almería avec 359, Jaén avec 314 et Huelva avec 219. Aucune province andalouse ne tombe en dessous de 200 cas et le plus inquiétant est que les cas en Malaga par rapport à Jaén. Málaga et Cadix se disputent le fait d’être les provinces avec le plus de cas.

Le nombre de décès dus au coronavirus en une seule journée a été de 61

61 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus. Ce sont les pires données de toutes, si l’on tient compte du fait qu’elles sont les plus élevées du mois dernier. Les décès sont le pire visage du coronavirus, ceux qui n’ont pas été en mesure de surmonter une maladie contagieuse qui fait des ravages dans le monde entier.

Par provinces, Cadix a ajouté 18 décès, Córdoba 15 et Séville 14. Les autres provinces ont moins de dix ans, avec six décès à Grenade, cinq à Huelva et un à Almería, Jaén et Malaga, respectivement. Le nombre d’infections n’a rien à voir avec les décès, ce coronavirus agit différemment en fonction de différents facteurs. Les personnes âgées sont celles qui reçoivent le virus avec plus de force, un pourcentage élevé ne peut pas le surmonter.

Toute la semaine, de nouveaux patients sont arrivés dans les usines réservées au coronavirus

Les admissions à l’hôpital de patients atteints de coronavirus n’ont pas cessé tout au long de la semaine en Andalousie. Dans les hôpitaux andalous, le nombre d’hospitalisés atteints de coronavirus a de nouveau augmenté ce samedi, il y en a au total 1232, 38 de plus que le vendredi, dont 227 sont dans une unité de soins intensifs (USI), un de plus que la veille.

Pression hospitalière commence à monter. Dans la deuxième vague du coronavirus, la première a été surmontée, avec plus de cas qui ont obligé les personnes admises à avoir besoin de plus d’étages hospitaliers ou même d’activer des unités de soins intensifs. La troisième vague semble se profiler, l’augmentation des infections est remarquable, tout comme celle de ceux admis avec un coronavirus.

Les mesures actuelles changeront à partir de lundi. Avec de nouvelles restrictions visant à réduire la mobilité, on s’attend à ce que la tendance à la baisse des jours précédents se rétablisse. Des infections après quelques jours de mobilité accrue en raison des vacances de Noël peuvent continuer à apparaître. Il y a beaucoup d’Andalous qui ont passé des mois et des mois à faire des sacrifices pour essayer de sortir de ce nid de poule. Le problème auquel ils sont confrontés est le même avec lequel tout le monde se débat.

Le coronavirus ne comprend pas les frontières ni les barrières, continue d’affecter une grande partie de la planète. L’Espagne gère la pandémie séparément, chaque communauté applique certaines mesures. Malgré les données négatives de ces jours et aujourd’hui, l’Andalousie reste l’un des territoires avec le taux de contagion le plus bas pour 100 000 habitants. En avant, la Catalogne continue d’appliquer des restrictions plus strictes en attendant que le nombre de personnes touchées soit réduit. Noël fera des ravages sur presque tout le territoire au milieu de la campagne de vaccination qui est devenue le grand espoir de pouvoir arrêter le coronavirus dans le monde. Des vaccins de différentes marques avec le même objectif ont commencé à être administrés en Andalousie.