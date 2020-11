COVID-19 :

Le coronavirus continue sans contrôle en Andalousie. Les chiffres deviennent inquiétants à tous points de vue, le nombre de cas augmente pour dépasser le chiffre de 4 000 après une semaine où il était resté proche de 3 000. La deuxième vague frappe avec beaucoup de force dans cette communauté autonome, plus contaminée et hospitalisée que lors de la première, malgré les mesures décrétées. La Junta de Andalucía essaie d’appliquer les mesures les plus appropriées pour la communauté, en s’inspirant d’autres coins de l’Espagne et conseillée par un comité d’experts.

Les personnes hospitalisées en Andalousie diminuent, mais ajoutent 41 décès et 4195 positifs

Le bilan de cette journée commence à être un chiffre de plus dans une série de chiffres qui avancent sans frein en Andalousie. Les 4195 positifs sont 288 de moins que ceux enregistrés la veille et 798 de moins que ceux enregistrés il y a sept jours. Ils invitent à l’espoir, même si si nous nous concentrons sur les provinces, les données sont inquiétantes. Séville se répète pour la troisième journée consécutive en tant que province avec le plus de cas quotidiens avec 1092, suivie de Grenade avec 833, Cadix avec 514, Malaga avec 497, Almería avec 340, Córdoba avec 330, Huelva avec 297 et Jaén avec 292.

Grenade est la province qui a actuellement des restrictions de mobilité depuis le plus longtemps. Malgré tout ce qui a été appliqué, il n’a pas été possible de réduire le taux de positifs. Survoler un millier de diagnostics prend trop de temps. L’autre face de la médaille est occupée par Huelva et Jaén avec moins de 300 caisses et accumulant les meilleurs chiffres possibles.

Le pire visage de la pandémie est présent chez le défunt, un total de 41 personnes ont perdu la vie ce jour-là. La bonne nouvelle est que c’est le chiffre le plus bas depuis le passé Lundi après avoir enregistré 95 décès mardi dernier, le chiffre quotidien le plus élevé de toute la pandémie; 62 mercredi dernier; 68 jeudi dernier, la troisième plus haute donnée en 24 heures, et 46 vendredi.

Par provinces, Séville et Grenade continuent d’être les provinces qui accumulent le plus grand nombre de décès, maintenant la tendance qui marque également le taux d’infection. Le seul bon chiffre dans ces données est la baisse des hospitalisés, pour le quatrième jour consécutif le nombre d’hospitalisés jusqu’à 3329, 51 de moins que la veille et 132 de plus il y a sept jours. Une légère amélioration qui contraste avec celles admises en réanimation.

Il y a 517 patients admis dans une unité de soins intensifs (USI), un chiffre qui dépasse de loin ceux hospitalisés lors de la première vague. La gravité de cette pandémie atteint des chiffres trop élevés compte tenu des mesures prises pour y mettre un terme. Avec les masques obligatoires tout l’été et les réunions interdites, les fermetures de périmètre arrivent. La lutte contre le coronavirus se poursuit en ces jours difficiles, les infections restent élevées et les défunts ne semblent pas diminuer. Les restrictions pour cette semaine commenceront à être notées dans les prochains jours, en attendant qu’elles diminuent un peu plus.