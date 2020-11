COVID-19 :

Le nombre d’infections à coronavirus a commencé à baisser en Andalousie, un total de 2 363 cas positifs ont été enregistrés aujourd’hui. Le pire de cette journée a été les 52 morts en 24 heures, le troisième chiffre le plus élevé de cette deuxième vague. La direction que prend la situation semble commencer à être plus que préoccupante. Malgré les mesures décrétées, les résultats attendus ne sont pas atteints, bien que la Junta de Andalucía ait déjà annoncé nos restrictions pour essayer de lutter de toutes ses forces contre ce virus.

Le bilan des morts auquel 52 ont été atteints en seulement 24 heures, soit 18 de plus que la veille et le nombre le plus élevé depuis samedi dernier. La répartition de ces défunts est inégale selon le territoire, ainsi que les contagions, ils sont menés par les provinces de Grenade, avec 19, et Séville, avec 14. En dessous de dix se trouvent le reste des provinces avec huit décès à Jaén , quatre à Jaén, deux à Almería, Cadix et Málaga et un à Huelva.

Chacune de ces vies est importante, représente une famille que le virus a détruite, des pères, des mères, des grands-parents, des grands-mères, des frères ou des sœurs qui n’auraient pas dû dire au revoir à ce monde d’une manière aussi cruelle. Sans personne autour de lui et avec un virus qui change complètement notre façon de vivre et de mourir.

La bonne nouvelle est la diminution significative du nombre de 2363 infections Cela permet quatre jours consécutifs de baisse après 3 937 le mardi, 4 406 le lundi, 5 243 le dimanche et 5 622 le samedi. Il atteint de grands records d’infections et d’hospitalisations, ce qui ne s’était pas produit jusqu’à présent. L’Andalousie dépasse ceux hospitalisés lors de la première vague, cette deuxième arrivée du virus a été pire que la première, sans autant de restrictions, de tels chiffres n’ont pas été atteints.

De tous les aspects positifs, Séville se répète comme la province avec le plus de cas confirmé quotidiennement par PCR et test d’antigène, ajoutant 638 en 24 heures. Jaén est la deuxième province avec le plus d’infections 385, suivie de Malaga avec 334 et de Grenade avec 289. Celles avec la plus faible incidence du virus au cours des dernières 24 heures sont Córdoba avec 285, Cádiz avec 213, Huelva avec 114 et Almería avec 105.

La tendance à la hausse se poursuit sur le territoire, malgré une baisse considérable des infections, vous ne pouvez pas baisser votre garde. Il reste des jours difficiles, beaucoup plus de sacrifices à faire et une population épuisée lors d’une deuxième vague qui est pire que la première. Le coronavirus ne s’arrête pas en Andalousie, bien qu’il ait tout mis de son côté pour sortir de cette tendance négative.

De nouvelles mesures sont attendues de la Junta de Andalucía qui est en attente des principaux foyers, tout le territoire n’a pas reçu l’impact de ce virus de manière égale. Cette communauté autonome ne baisse pas sa garde contre une pandémie qui touche de manière beaucoup plus marquée dans cette deuxième vague que dans la première.