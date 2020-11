COVID-19 :

L’avancée du coronavirus en Andalousie continue son cours, les nombres de positifs par PCR et de décès sont ceux qui attirent l’attention du comité d’experts qui conseille la Junta de Andalucía. Cette maladie est celle qui concentre l’attention des hôpitaux et des centres de soins primaires est arrivée dans une deuxième vague bien pire que la première. Les chiffres ont été plus élevés ces jours-ci que dans toute la pandémie. Des pics positifs de PCR supérieurs à mars ont été détectés et les hôpitaux ont occupé plus de lits atteints de coronavirus qu’en mars, mais il semble que la situation tend à se stabiliser.

74 décès dus au coronavirus et 1864 cas en seulement 24 heures en Andalousie

La tendance à la stabilisation est observée dans le nombre de positifs détectés par PCR. La figure d’aujourd’hui invite à l’espoir, même si, comme cela s’est produit à d’autres occasions, elle peut à nouveau s’élever de façon inattendue en un seul dúa. Ce 28 novembre, 1864 cas ont été atteints, qui sont nettement inférieurs au chiffre de la veille.

Au total, ils ont été 941 moins positifs que la veille et 1 560 de moins que samedi la semaine dernière. Une tendance à la baisse qui devrait être maintenue pour qu’elle soit définitive, sinon l’Andalousie ne pourra pas en finir avec le virus comme elle l’a fait lors de la première vague. Le cas de cette communauté autonome mérite d’être étudié, avec moins de restrictions, elle a obtenu un meilleur résultat que ces jours-ci. Le coronavirus lors de la première vague était moins visible, les cas n’atteignant pas les pics de cette deuxième vague. Tant de personnes n’avaient pas besoin d’assistance médicale, aujourd’hui il y a plus d’admissions aux soins intensifs qu’en mars. Malgré les mesures préventives appliquées depuis le mois d’août, comme l’utilisation du masque dans tous les espaces, qu’il y ait ou non une distance de sécurité, ce qui n’a pas été fait en mars. À cette époque, le confinement était la solution pour mettre fin à l’incidence du virus.

Andalousie met en œuvre des mesures restrictives depuis des semaines qui ont été appliquées de manière inégale sur tout le territoire. Initialement, les zones avec la plus forte incidence de ce virus ont reçu l’attention de spécialistes de la Junta de Andalucía. Après avoir parcouru le territoire sans contrainte et avec des ascensions plus que notables en termes de nombre d’infections, une fermeture communautaire a été optée, qui s’est accompagnée d’une fermeture municipale. La mobilité est réduite à son expression maximale dans un territoire qui suppose l’isolement de familles entières séparées de quelques kilomètres dans différentes communes.

Grâce à ces mesures, une diminution notable des positifs a été obtenue au cours de ces jours. Aujourd’hui, 1.864 cas ont été ajoutés qui ont été répartis sur tout le territoire comme suit. Cadix mène pour la deuxième journée consécutive l’augmentation des infections avec 401, suivie de Séville avec 375; Malaga avec 290 et Grenade avec 236. En dessous des 200 positifs quotidiens se trouvent Almería avec 168, Jaén avec 139, Huelva avec 137 et Córdoba avec 118. Grenade semble continuer sur une ligne descendante, étant l’une des provinces qui a détecté moins de cas dans ces jours, en plus d’avoir le record de la province qui a souffert le plus longtemps des restrictions sévères.

Séville et Grenade totalisent jusqu’à la moitié des décès dus au coronavirus en Andalousie

L’autre chiffre marquant qui inquiète plus que le nombre de positifs concerne le défunt. En un seul jour, 74 personnes ont perdu la bataille contre un virus Il semble qu’il n’y ait pas de trêve, en ce qui concerne le nombre de morts. Mardi, le record de décès a été enregistré avec 94, le vendredi 61 décès ont été ajoutés, le jeudi 54, le mercredi 64, le mardi 94, le lundi 37, le dimanche 18 et le samedi dernier 50. Ces chiffres sont les pires qui puissent étant donné, le nombre d’infections devrait diminuer et protéger ainsi les plus faibles. Une attention particulière est portée aux personnes âgées qui subissent les conséquences du virus à la première personne, en contrôlant les sources détectées dans les maisons de retraite médicalisées, l’endroit le plus dangereux dans lequel le coronavirus peut être trouvé.

Par provinces, Séville mène le bilan quotidien des décès dus au coronavirus en Andalousie avec 20 et Grenade enregistre 17 décès, les deux provinces représentant la moitié des 74 décès. Jaén a dénombré onze morts, Cadix et Malaga dix chacune, Huelva trois, Almería deux et Córdoba un. Le combat continue de se développer notamment à Grenade et Séville, les deux provinces dans lesquelles le coronavirus fait le plus de morts. Les prochains jours seront essentiels pour déterminer le succès ou l’échec des mesures qui ont commencé à être appliquées. Couvre-feu strict et fermeture de toute activité non essentielle l’après-midi, ce qui peut ou non fonctionner, les chiffres du coronavirus seront ceux qui détermineront si cette fois l’Andalousie surpasse à nouveau la vague d’infections de mars ou devrait continuer à se battre.