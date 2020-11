COVID-19 :

La lutter contre le coronavirus il fait des ravages dans une communauté autonome qui a remporté une grande victoire lors de la première vague. Si l’Andalousie pouvait donner des cours en mars, elle vit en novembre son pire cauchemar. En seulement 24 heures, 94 personnes ont perdu la bataille contre ce virus. Un chiffre dangereusement proche de la centaine de victimes et qui devient le deuxième plus élevé depuis le début de la pandémie, dépassé seulement par les 95 morts le 10 novembre. A ces données négatives s’ajoutent d’autres, l’augmentation des positifs et des hospitalisés.

Après quelques jours où le virus semblait avoir commencé à perdre de la force, ce mardi la pire nouvelle possible a été reçue. Novembre devient le pire mois depuis le début de cette bataille contre le coronavirus, enregistrant le plus grand nombre de morts. Les 94 d’aujourd’hui s’ajoutent aux 95 du 10 novembre, un chiffre bien pire que ce à quoi on pouvait s’attendre à ce stade.

Les plus vulnérables sont ceux qui souffrent des conséquences de cette maladie qui frappe fort dans certains foyers pour personnes âgées en Andalousie. Le Conseil met toutes les ressources de sa part pour en éradiquer le coronavirus, les épidémies sont détectées le plus rapidement possible, effectuer des tests sur les travailleurs et les personnes admises. Dans cette course contre la montre, chaque minute compte et peut être essentielle pour éviter que le nombre de morts ne continue d’augmenter.

Ces personnes qui ont perdu la vie étaient originaires des provinces suivantes, Séville ajoute 28 morts, suivie de Jaén avec 19, Grenade avec 15 et Malaga avec 13. Par contre, à Cadix, il y a dix morts, à Cordoue, cinq; trois à Almería et un à Huelva. Séville continue d’être celle qui mène ces chiffres auxquels s’ajoute Jaén, qui dans le nombre d’infections enregistre des chiffres inférieurs. L’autre élément qui inquiète, en plus du défunt, est une nouvelle augmentation des cas positifs enregistrés début décembre, un moyen est recherché pour essayer d’arrêter à tout prix ces mauvais chiffres qui affectent les Andalous.

Aujourd’hui, mardi 2 201 cas de coronavirus confirmés par PCR ont été dénombrés et test antigénique, 746 de plus que la veille et 312 de plus que les 1 889 positifs enregistrés mardi dernier. Une hausse significative après quelques jours de baisses modérées. Une certaine stabilisation peut être observée dans certaines provinces andalouses. Suite à l’incidence des infections, les plus touchés sont Cadix avec 749, suivi de Séville avec 561; Malaga avec 258, Jaén avec 185; Grenade avec 152; Córdoba avec 109; Almería avec 108; et Huelva avec 79.

Grenade est située, à cette occasion, parmi les régions d’Andalousie avec le moins de casOui, une petite joie qui vient après des semaines de restrictions. Cette province est la première à attirer toute l’attention du comité d’experts de cette communauté. Les actions nécessaires ont été mises en œuvre pour réduire les 1 000 cas détectés il y a à peine quelques semaines. Il semble que les efforts commencent à porter leurs fruits, laissant Grenade, chef de file des contagions de cette seconde vague, dans un endroit discret derrière Cadix, Séville ou Malaga.

A ces chiffres de défunts et d’infectés s’ajoute la troisième donnée, la pression hospitalière exercée par le virus. Après quelques jours de baisse du nombre d’hospitalisés, il revient à la dynamique précédente. Aujourd’hui, pour la deuxième journée consécutive, des patients hospitalisés atteints de coronavirus sont ajoutés. Un total de 42 hospitalisés pour coronavirus occupent les lits des hôpitaux andalous et atteint 2827, de sorte qu’il relie deux jours en place, même s’il maintient le même nombre de personnes admises en unité de soins intensifs (USI) que ce lundi avec 488. Il est vrai qu’il y a 22 jours, le nombre maximum de patients admis pour coronavirus était dépassé. Lors de la première vague, en mars, 2708 ont été hospitalisés, aujourd’hui le nombre d’hospitalisations augmente de 42 personnes après avoir également augmenté de 58 lundi, de 220 dimanche, de 91 samedi, de 128 vendredi, en 119 jeudi et 76 mercredi, et 88 mardi lundi.

La bonne nouvelle est que les 2827 hospitalisés recensés ce lundi sont 530 de moins que les 3357 enregistrés il y a sept jours. Une baisse qui atteint presque les chiffres du mois de mars, même s’il faudra peut-être quelques jours pour y parvenir. Dans les USI il n’y a pas eu de changement, les 488 patients comptés ce jour dans cette unité sont 36 de moins que les 524 hospitalisés il y a une semaine et les 438 comptés le 30 mars dans le pic maximum de la première vague sont dépassés de 50 .