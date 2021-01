COVID-19 :

2021 ne commence pas trop bien en Andalousie, les cas de coronavirus ont augmenté de manière inquiétante. Pour la première fois depuis le pic de la deuxième vague en novembre, plus de 2000 points positifs ont été atteints en une seule journée. Ce nombre de cas après les efforts consentis et dans la dernière ligne droite des vacances de Noël, pourrait conditionner les semaines à venir. Les jours à venir seront essentiels pour déterminer s’il s’agit d’un pic isolé ou s’il s’agit d’une tendance à la hausse en termes de cas de coronavirus. La Junta de Andalucía prendra des mesures après les vacances en analysant ces données et d’autres.

Les pires données depuis le 22 novembre, 2200 positifs en une seule journée

L’Andalousie ajoute 2220 cas de coronavirus ce dimanche 3 janvier, le chiffre le plus élevé depuis le 22 novembre, bien supérieur aux 692 de dimanche dernier. Cette hausse est liée à différents facteurs, malgré les efforts consentis par tous, ce virus ne s’arrête pas et échappe à toutes les mesures de sécurité décrétées.

Si nous découvrons comment ces positifs sont répartis par provinces, Malaga est celle qui enregistre le plus de contagions, avec 503, suivie de Cadix avec 456, Séville avec 342, Jaén avec 222, Cordoue avec 212, Almería avec 209, Grenade avec 151 et Huelva avec 125 Les plus de 500 points positifs à Malaga ont déclenché toutes les alarmes, il y a quelques jours, c’était le nombre de cas dans toute la communauté et maintenant c’est la somme d’une seule des provinces les plus peuplées d’Andalousie.

L’Andalousie ajoute 14 décès dus au coronavirus

L’autre donnée inquiétante face à cette pandémie est le nombre de décès, un chiffre qui est resté stable. Aujourd’hui, 14 personnes ont perdu cette bataille. Ils sont douze de plus que la veille et le chiffre le plus bas depuis le 1er novembre. Malaga est aussi la province qui mène les morts de cette journée, avec cinq, suivie de Cadix avec quatre, Grenade avec trois et Cordoue avec deux.

Dans ce combat contre un virus qui ne comprend pas les barrières ou les mesures préventives, les plus faibles sont ceux qui en subissent les conséquences. Le taux d’infections augmente d’une manière à laquelle personne ne pouvait s’attendre, les plus faibles sont ceux qui finissent par succomber à une maladie qui attaque les personnes âgées avec des pathologies antérieures. Ce sont eux qui doivent se protéger avant tout le monde et éviter autant que possible le contact avec les positifs.

Les personnes hospitalisées en Andalousie avec une augmentation du coronavirus

Les étages réservés aux patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux andalous subissent à nouveau de nouvelles admissions. Après quelques jours pleins d’espoir au cours desquels il semblait qu’ils commençaient à se vider, les personnes hospitalisées avec un coronavirus se soulèvent à nouveau. Ce dommage ajoute une pression sanitaire à un système, l’Andalou qui a su se battre avec note contre la première vague et a souffert un peu plus avec la seconde, malgré les mesures de sécurité décrétées.

Patients admis à l’hôpital pour Covid-19 Ils sont passés ce dimanche à 940, 47 de plus que samedi et 63 il y a moins d’une semaine, dont 214 à l’unité de soins intensifs (USI), huit de plus que la veille et 19 de moins de sept jours. Un nombre qui atteint à nouveau près de 1 000 hospitalisés. Un certain nombre de personnes atteintes de cette maladie qui voient leur pire visage que personne ne voudrait voir augmenter, signifieront que les infections continueront d’augmenter.

Cadix reste la province la plus hospitalisée avec 171 et 34 d’entre eux aux soins intensifs, suivis de Grenade et de Malaga, toutes deux avec 152 patients, dont 46 aux soins intensifs des hôpitaux de Grenade et 36 des hôpitaux de Malaga. Derrière se trouve Séville avec 138 et 36 en soins intensifs, Jaén avec 112 et 23 en soins intensifs, Córdoba avec 99 et 20 en soins intensifs, Almería avec 82 et 24 en soins intensifs et Huelva avec 34 et 11 en soins intensifs.

Les hôpitaux continuent d’être au centre de l’attention dans cette pandémie. Bloqués en présence de patients atteints de coronavirus, ils ne peuvent pas revenir à l’activité précédente. Tant que le virus n’est pas de l’histoire ancienne, vous ne pourrez pas prendre de rendez-vous ni être traité comme avant cette pandémie. Pouvoir être correctement soigné et effectuer les tests préventifs auxquels certaines tranches d’âge ont été soumises évite une grande partie des maladies graves auxquelles tout être humain est exposé. Le risque de souffrir de coronavirus est grand, mais aussi de faire face à d’autres maux pour lesquels il existe un traitement nécessaire qui peut aider à la survie de ces personnes. Le combat est de sauver les plus vulnérables en présence d’un nouveau virus, mais aussi de maintenir le niveau de santé comme l’Andalou.