COVID-19 :

Le coronavirus frappe durement l’Andalousie. Les chiffres sont pires que ceux de mars, atteignant un nombre record d’hospitalisations. La Junta de Andalucía continue d’investir toutes les ressources nécessaires pour stopper cette hausse, qui ces dernières semaines a été considérable. Un jour de plus, cette communauté se réveille avec des chiffres positifs qu’elle n’aurait jamais imaginés il y a quelques mois. Les pires de ces nouveaux cas sont ceux hospitalisés et admis aux soins intensifs, les personnes les plus durement touchées par le virus.

400 admissions aux USI et près de 3000 hospitalisés en Andalousie

172 patients ont été admis pour coronavirus au cours des dernières 24 heures. 2 936 patients hospitalisés sont atteints, ce qui représente le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie. 19 des personnes les plus sérieuses ont été transférées à l’USI, avec lesquels, il y a 400 lits des unités de soins intensifs andalous occupés par les personnes touchées par le virus.

Hier encore, le nombre maximum de 2708 hospitalisés en mars a été dépassé et le chiffre au lieu de descendre a augmenté. Le rythme auquel le coronavirus se déplace à travers l’Andalousie devient inquiétant. Les 2 936 patients hospitalisés recensés ce mardi sont 674 de plus que les 2 262 enregistrés il y a sept jours et 172 de plus au cours des dernières 24 heures. L’avancée imparable du virus s’accélère au fil des heures.

Cette augmentation vertigineuse de la pression sanitaire est également constatée dans les USI. Les 400 patients en soins intensifs dénombrés ce jour ils sont 118 de plus que les 282 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine, 19 de plus qu’hier. Ce sont les plus faibles et ceux qui nécessitent une attention particulière, ce virus est présent et met à nouveau en danger tout le système de santé.

Le nombre maximum de lits occupés aux USI était de 438 le 30 mars, ce qui est considéré comme le pic de la pandémie. Tout semble indiquer que le nombre d’hospitalisés continuera d’augmenter. La bonne nouvelle est que la mortalité a diminué par rapport aux chiffres de mars, est le seul chiffre positif, même si l’augmentation des cas est ce qui peut changer cette dynamique.

L’Andalousie lutte contre une deuxième vague qui fait des ravages sur l’ensemble de la population. Celui qui était un exemple à suivre est gravement attaqué par un virus qui ne semble être affectée par aucune mesure. L’Europe avec plus ou moins de restrictions subit à nouveau le coup du coronavirus. L’Espagne est la pire de la situation, mais il y a toujours place pour l’espoir.

Dans quelques heures, la Junta de Andalucía pourra annoncer de nouvelles mesures. Le gouvernement de Juanma Moreno analyse chacune des sources actives et essaie d’élaborer un plan. Tous les efforts sont limités pour essayer d’arrêter une augmentation des infections qui semble ne rien arrêter. Les nouvelles restrictions peuvent finir par être le seul moyen d’arrêter une avancée dangereuse. Le système de santé est plus conscient des cas de coronavirus qu’au pic de la pandémie, ce qui est inquiétant compte tenu du nombre de mesures préventives appliquées depuis des mois.