COVID-19 :

La Junta de Andalucía a annoncé ce vendredi le Nouvelles mesures face à la troisième vague de la pandémie, qui entrera en vigueur à l’aube du dimanche 10 au lundi 11 janvier. La communauté maintient la clôture périphérique, bien qu’elle permette, «pour l’instant», la mobilité entre les huit provinces. Le couvre-feu est avancé à 22h00. -Une heure avant- et les magasins peuvent ouvrir jusqu’à 20h00.. L’hospitalité, pour sa part, doit fermer à 18 heures, bien que les cafétérias qui ne servent pas d’alcool puissent continuer à fonctionner jusqu’à 20 h 00.

le rassemblements sociaux sont conservés dans un maximum de six personnes. L’année scolaire se poursuit normalement “comme avant” et le cours universitaires sera effectuée “ en ligne ” dans les centres situés dans des zones niveau d’alerte quatre, qui à partir de lundi sera Grenade, Jaén, Almería et Jerez de la Frontera.

Il Service de livraison à domicile des établissements de restauration resteront actifs jusqu’à 23h30., à condition que la commande soit passée avant 22h30. Un service collecte locale reste fixe jusqu’à ce que 21:30 heures.

Il maintient également le fermeture du périmètrel des huit communes de Campo de Gibraltar à fort taux de contagion, tandis que la fermeture du périmètre de La ligne de Concepción (Cadix) et Anora (Córdoba).

Le président de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lors d’une conférence de presse devant les médias après la réunion du comité d’experts, a déclaré cet après-midi que les “experts préviennent que cette troisième vague sera plus sérieuse que les deux précédents ». La communauté a enregistré ces derniers jours et après Noël un rebond des infections à coronavirus dans la communauté et du nombre d’hospitalisations.

Taux de vaccination

Le gouvernement régional a indiqué qu’à ce jour, il avait déjà administré 69900 vaccins, ce qui la place comme la communauté qui a administré le plus de doses, doublant la Catalogne, la deuxième de la liste.

Le pourcentage est proche de 49%, “Bien au-dessus de la vaccination moyenne dans le pays”, a souligné Moreno. “C’est lent, car il y a peu de vaccins disponibles”, a-t-il souligné, tout en assurant qu’au fil des semaines, “un taux de croisière” sera atteint.

Hebdomadaire arrivent expéditions d’environ 70 000 vaccins ce qui, selon le conseil d’administration, rend difficile la réalisation de l’objectif de vaccination de la moitié de la population pour l’été, bien que le leader régional ait assuré que “toute la viande sera mise sur le gril” pour atteindre l’objectif et pouvoir parler d’immunité de troupeau.