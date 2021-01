COVID-19 :

La troisième vague de coronavirus en Andalousie laisse derrière elle des records du passé, si la deuxième a déjà dépassé la première, dans ce cas, un triste record d’hospitalisation a été atteint. Ce samedi 23 janvier des milliers de nouveaux positifs ont été enregistrés qui pointent vers une semaine d’ascension de ce virus. Cette communauté autonome qui a réalisé de bons chiffres avec l’effort et le sacrifice de tous est confrontée à un nouveau défi. Seule, avec les restrictions en place et à la recherche de la meilleure alternative pour vaincre ce virus, l’Andalousie fait face à des données négatives.

Près de 8000 positifs sont ajoutés en Andalousie

Ce samedi 23 janvier, 7757 cas de coronavirus ont été détectés, deuxième chiffre le plus élevé après le record de vendredi (7 816). Ces points positifs totalisent 7 409 jeudi, 5 992 mercredi, 3 731 mardi, 4 366 lundi et 5 850 dimanche. Les chiffres ne sont pas du tout bons dans ce qui pourrait être la pire semaine de toute la pandémie en termes d’infections.

Par provinces, Malaga est à nouveau celle qui ajoute le plus de points positifs, avec 1 737, suivie de Séville avec 1 354, Almería avec 1 023, Cadix avec 990, Grenade avec 817, Cordoue avec 700, Jaén avec 644 et Huelva avec 492. Les données par provinces ont augmenté le risque de contagion à Malaga qui approche dangereusement à 2.000 cas en une seule journée, marquant des distances avec Séville, Almería et Cadix, une province qui jusqu’à il y a quelques jours occupait les premières positions.

L’Andalousie enregistre 88 décès en une seule journée

Le nombre de morts d’aujourd’hui est l’un des plus élevés de toute la pandémie. UNE au total 88 personnes ont perdu la vie, ce nombre est dangereusement proche des 95 enregistrés en novembre, le nombre le plus élevé à ce jour. Cette hausse significative est particulièrement préoccupante dans toute l’Andalousie.

La plupart des morts de ce samedi sont comptées à Cadix avec 24. Derrière se trouvent Almería avec 15, Grenade et Malaga avec 12 chacun, Séville avec dix, Cordoue avec huit, Jaén avec six et Huelva avec un. Ce ne sont pas les provinces avec plus d’infections qui enregistrent plus de décès dus à un virus totalement imprévisible, avoir plus de positifs ne signifie pas que ces personnes infectées voient leur état de santé empirer.

Chaque corps et chaque personne réagit de manière différente au virus, il y a des personnes asymptomatiques et des personnes qui ont besoin de soins médicaux ou même qui finissent par mourir. Le fait d’être si imprévisible le rend particulièrement dangereux, il n’a pas encore été possible de clarifier les causes qui le rendent plus ou moins agressif dans un corps ou un autre. Par âge, les plus de 65 ans souffrent du pire visage de ce virus, tandis que les jeunes ou les enfants peuvent ne pas le remarquer.

Les hôpitaux andalous ont dépassé le pic des soins intensifs en mars

L’une des données les plus inquiétantes de ces registres est celle qui concerne les personnes hospitalisées. Dans ce cas, un très grand nombre de personnes nécessitant des soins médicaux sont en train d’être contactées. Les hôpitaux andalous ont mis en place des usines et des salles pour recevoir ceux qui arrivent avec ce virus.

Les patients admis dans les hôpitaux andalous pour coronavirus s’additionnent ce samedi son vingt et unième jour consécutif d’augmentation à 3522, 212 de plus que la veille, 814 de plus que dans le pic atteint le 30 mars (2708) et 44 de plus que dans le pic de patients hospitalisés de la deuxième vague du 10 novembre (3478), qui était jusqu’au jour de ce samedi le maximum enregistré pendant la pandémie.

Les maximums historiques de patients hospitalisés font réagir la Junta de Andalucía, qui se prépare à augmenter la capacité des hôpitaux. Cette troisième vague est bien pire que les précédentes en termes de patients. Il met le système de santé sous contrôle et il réussit face à une vague de nouveaux positifs qui nécessitent un traitement.

Parmi ces hospitalisés, il a également été un pic encore plus alarmant, celui des patients en USI. Ces unités n’ont pas été aussi peuplées de patients atteints de coronavirus tout au long de la pandémie. Les patients qui se trouvent aujourd’hui en unité de soins intensifs sont 489, 36 de plus que la veille, 51 de plus que dans le pic maximal atteint en mars (439) et seulement 39 du pic en USI de la deuxième vague de novembre.

Si les admissions UCI continuent d’augmenter au même rythme, le chiffre de la deuxième vague pourrait être dépassé demain. Les chiffres sont pires que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Cette 2021 commence par l’espoir placé sur les taux de vaccin et de contagion jamais vus en Andalousie, jusqu’à présent c’était l’une des communautés autonomes qui avait le mieux combattu contre ce virus.