COVID-19 :

La Junta de Andalucía a annoncé ce mercredi qu’elle commencerait à appliquer le vaccin contre le coronavirus en janvier. La bonne nouvelle est venue dans la voix de Ministre de la Santé et de la Famille, Jesús Aguirre, qui a annoncé que pour l’ordre de vaccination, “les mêmes protocoles utilisés pour le vaccin antigrippal seront utilisés”.

«Ce sera compliqué, il va falloir courir beaucoup»A souligné Aguirre, qui a déjà avancé les prévisions du gouvernement régional de faire vacciner 50 à 70% des Andalous d’ici l’arrivée du printemps.

Pour cela, le conseiller a veillé à ce que «une grande partie de notre personnel est formée »à cet égard afin qu’ils puissent exercer en toute sécurité les protocoles requis pour le vaccin anticovide et ainsi mettre un terme à la pandémie «au plus vite».

Le vaccin, en distribution le mois prochain

Dans une interview à RNE, recueillie par Europa Press, Aguirre a souligné que le Royaume-Uni “a approuvé l’un des vaccins ce mercredi”, et qu’au niveau de l’Union européenne, l’Agence européenne des médicaments publiera son avis sur celui de Pfizer le 29 décembre, qui “sera en distribution pour le mois de janvier”, respectant ainsi les délais avancés par le Conseil début septembre.

Vous avez ajouté qu’il y a un groupe de travail “, dirigé par l’expert David Moreno, et il est composé de Santé publique, épidémiologie et soins de santé via SAS “, pour indiquer que” chaque vaccin doit recevoir un modèle différent, de sorte que des protocoles différents soient élaborés pour chacun “.

Il a ajouté que «Il leur reste à nous dire la date, l’heure et la distribution aux communautés autonomes, qui, nous l’espérons, seront basées sur la population». “Ce sera compliqué, nous devrons courir beaucoup, beaucoup de nos personnels nous le formons et nous devons les impliquer dans les vaccins”, a déclaré le conseiller, qui a précisé que pour l’ordre de vaccination “les mêmes protocoles utilisés pour le vaccin seront utilisés de la grippe, qui ont très bien fonctionné, avec une grande conscience.

De même, le réalisateur a souligné que De nouvelles technologies sont également appliquées, “essayant de faire en sorte que la fréquence élevée de la grippe et du coronavirus ne coïncide pas Et c’est à cela que servent les vaccins, l’un et l’autre. «Actuellement, nous avons acquis 300 000 tests rapides qui permettent de différencier s’il s’agit de Covid ou s’il s’agit de la grippe et qui ont commencé à fonctionner cette semaine au sein des groupes de médecins sentinelles».

«Cela va être un énorme coup de pouce pour le diagnostic différentiel»A souligné Aguirre, ajoutant qu’avec« le vaccin contre la grippe, avec le vaccin contre le coronavirus, que nous commencerons à appliquer en janvier, plus la capacité de diagnostic innovante que nous avons déjà mise en place avec ces tests qui différencient rapidement Covid et grippe chez la même personne, J’espère que nous vaincrons la pandémie le plus tôt possible».