COVID-19 :

L’Andalousie est en passe de stabiliser le nombre d’infections à coronavirus après des semaines de combats et d’efforts collectifs sans précédent. Sur les chiffres records qui dépassaient 4 000 positifs, un nombre supérieur au pic de la pandémie en mars, environ 1 000 cas par jour ont été détectés. Cette deuxième vague a été bien pire que la première malgré les mesures de prévention obligatoires appliquées depuis août, à partir de cette date, les cas ont considérablement augmenté. Ce n’est qu’avec l’arrivée du couvre-feu et la limitation de la mobilité que le virus a été arrêté.

1101 cas positifs de coronavirus sont enregistrés en Andalousie

Après des semaines de données vertigineuses, la deuxième vague de la pandémie a laissé des chiffres records, le coronavirus ralentit sa propagation. L’Andalousie a passé la première phase de ce virus avec brio, elle n’a pas appliqué de mesures restrictives comme les actuelles, malgré tout cela, elle a réussi à enregistrer moins de cas que les actuelles.

Au cours des derniers jours, il a enregistré un certain nombre de points positifs jamais vus auparavant. Il frôle les 4 000 cas depuis quelques jours. Bien que heureusement, ces chiffres très élevés semblent faire partie de l’histoire. Ce dimanche 6 décembre 1001 cas positifs de coronavirus ont été détectés par PCR, 285 de moins que la veille et 612 de moins que le dimanche de la semaine dernière. Une baisse considérable grâce à l’effort de tous.

Les restrictions de mobilité sont la mesure qui a donné les meilleurs résultats donner à la Junta de Andalucía. Il n’y a aucun moyen de prévenir ce virus, une efficacité maximale est obtenue en réduisant les contacts et en maintenant une distance de sécurité. Rien ne devrait baisser la garde en matière de distance sociale. Comme cela a été vécu en mars, grâce à ces compteurs de séparation entre utilisateurs et à la réduction au maximum des contacts, le nombre d’infections a été maîtrisé.

Ce virus n’a pas affecté toute cette communauté de la même manière. Par provinces, Cadix revient à la tête ce jour du nombre quotidien d’infections avec 179, suivi de Malaga avec 151, Grenade avec 122, Córdoba et Jaén avec 118, Séville avec 115, Jaén avec 108 et Huelva avec 90. Les points positifs à ce jour sont parfaitement répartis sur tout le territoire, environ 100 cas ont été détectés ce jour Pont du dimanche.

22 personnes perdent la bataille contre le coronavirus en Andalousie

En une seule journée, il y a eu 22 morts en Andalousie. Un chiffre qui montre la stabilisation des trois indicateurs les plus importants. D’une part, il y a moins de positifs, ce qui signifie que le virus n’atteint pas les plus vulnérables. Avec moins de cas, le risque de contagion est réduit en même temps que les détections diminuent.

Ces 22 victimes du coronavirus représentent le chiffre le plus bas cette semaine après que 26 décès aient été enregistrés lundi, mardi 80, mercredi 87, jeudi 69, vendredi 40 et samedi 30. La baisse des décès est la meilleure. nouvelles qui peuvent être reçues à un moment où la pandémie semble perdre de son intensité en Andalousie.

Par territoires, Séville enregistre la moitié des décès enregistrés en Andalousie par coronavirus. Les autres provinces ont ajouté moins de cinq décès: Grenade en enregistre quatre, Malaga trois, Huelva deux, Cadix et Cordoue en ajoutent un chacune. Almería et Jaén n’ont enregistré aucun décès. Huelva, après des jours sans morts, a aujourd’hui regretté deux victimes, les provinces sans morts sont rejoints par Almería et Jaén, qui peuvent se contenter d’avoir atteint l’un des principaux objectifs de ce combat. Ne pas enregistrer de victime est la meilleure nouvelle qu’une province souhaite donner.

Les personnes hospitalisées avec un coronavirus diminuent pour le cinquième jour consécutif

Le troisième indicateur qui enregistre une amélioration significative en ce dimanche férié est celui qui se réfère aux personnes hospitalisées. Pour la cinquième journée consécutive, une baisse significative a été réalisée. Les patients admis dans les hôpitaux pour coronavirus ont chuté avec 163 de moins en 24 heures, la plus forte baisse de la semaine, pour un total de 1544, dont 364 en unité de soins intensifs (USI), un de moins que le le jour d’avant.

Les hôpitaux andalous reviennent peu à peu aux chiffres antérieurs au pic de mars. Cela signifie que moins de personnes souffrent de la gravité d’un virus qui a frappé cette deuxième vague avec une grande force. La pression sanitaire du coronavirus est réduite grâce à quelques semaines de restrictions sévères. L’Andalousie est à périmètre fermé et municipal, la prudence maximale est demandée sur ce pont. La mobilité a été réduite au maximum pendant ces jours où le couvre-feu et la fermeture des activités non essentielles ont réussi à stabiliser le nombre d’infections enregistrées en une seule journée.