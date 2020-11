COVID-19 :

La pression sanitaire indique une amélioration de l’incidence du coronavirus en Andalousie. En seulement une semaine, ils ont réussi à réduire le nombre de personnes hospitalisées avec des chiffres vraiment encourageants, un total de 623 personnes ont pu surmonter le pire visage du coronavirus et rentrer chez eux. La santé est une denrée très précieuse en ces temps de pandémie. Tous les efforts sont limités pour maintenir les niveaux d’affectation du virus aussi bas que possible, l’objectif de la Junta de Andalucía et de l’ensemble du territoire est de mettre fin aux infections, hospitalisations et décès dus à ce virus.

L’amélioration se confirme avec une réduction de la pression sanitaire en Andalousie

Les chiffres sont particulièrement favorable en Andalousie la semaine dernière. Après quelques jours avec des hauts et des bas et une augmentation des infections qui ont triplé en une seule journée, le calme revient. La tempête de coronavirus a été particulièrement dure ces jours-ci, mais tout semble indiquer qu’elle commence à se calmer.

L’Andalousie ajoute 2805 cas de coronavirus confirmés par PCR ce vendredi 27 novembre et test d’antigène. Ce chiffre représente 1 464 infectés de moins que ceux enregistrés la veille et 1 588 de moins que le vendredi de la semaine dernière. Par province, la répartition des positifs est différente, elle n’affecte pas l’ensemble du territoire de la même manière et il y a des nouveautés. La province de Cadix est celle qui a détecté le plus d’infections avec 402, suivie de Séville avec 342; Malaga avec 317; Grenade avec 265; et Jaén avec 224. Ci-dessous les 200 positifs quotidiens se trouvent Córdoba avec 182, Almería avec 180 et Huelva avec 176.

Grenade revient sur le parcours établi il y a quelques jours, étant l’une des provinces les plus touchées par les restrictions qui semblent commencer à fonctionner. Les moins de 300 cas confirmés constituent un léger répit pour une province gravement touchée par le coronavirus. Au contraire, Cadix occupe la première position après quelques semaines au cours desquelles elle a réalisé de bons chiffres. Almería et Huelva restent les moins touchées par ce virus, qui semble commencer à s’arrêter en Andalousie.

L’autre donnée du jour est celle des décès. Au total, 61 personnes ont perdu leur bataille contre le coronavirus. Certains décès qui n’auraient pas dû se produire. Par province, Cordoue mène le bilan quotidien des morts, avec quinze, suivie de Séville avec treize et Grenade avec dix. Au-dessous des dix se trouvent Malaga avec neuf, Jaén avec six et Almería et Cadix avec quatre chacun. La province de Huelva n’enregistre pas de décès à ce jour. Les décès à Cordoue sont liés aux épidémies dans les maisons de retraite médicalisées, l’un des endroits où cette deuxième vague a réussi à pénétrer, contrairement à la première.

La bonne nouvelle ce vendredi est une nouvelle réduction du nombre d’hospitalisés pour le coronavirus avec 136 de moins en 24 heures et un chiffre total de 2415. Il s’agit des données les plus basses depuis la fin octobre et inférieures pour le troisième jour consécutif au pic maximal enregistré lors de la première vague à la fin mars. Des chiffres qui montrent la diminution de la pression hospitalière que ce virus exerce sur les hôpitaux andalous, malgré plus de 8000 lits disponibles, le coronavirus est arrivé dans cette deuxième vague prêt à faire plus de dégâts au système que lors de la première. Grâce à l’effort collectif, il a atteint un pic supérieur à celui de mars, mais heureusement au cours de cette semaine, les revenus avec le coronavirus ont déjà commencé à baisser régulièrement.

Les chiffres des hôpitaux ne seraient pas complets sans le nombre de lits de soins intensifs occupés par des patients atteints de coronavirus. Cet élément indique la gravité de l’affectation de ce virus sur le système de santé andalou, car il y a moins de lits disponibles dans ces unités. La Junta de Andalucía a été prévoyante en permettant plus de lits de ce type, bien qu’il semble qu’ils ne soient pas nécessaires. Dans les USI andalouses, il y a un total de 476 patients dénombrés ce jour, 43 de moins que les 519 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine et 38 patients ont dépassé les 438 recensés le 30 mars au pic maximum de la première vague.

La baisse des personnes hospitalisées pour coronavirus devrait se poursuivre pendant ces jours. Si les USI peuvent continuer à chuter à un chiffre antérieur au pic de mars, ce sera une bonne nouvelle pour tous les Andalous, cela signifiera que le virus commence à faire des ravages parmi les plus faibles. Les restrictions sont en place pour réduire autant que possible la mobilité, évitant ainsi la contagion. On s’attend à ce que prochainement le taux d’infections soit encore plus bas, sans résultats positifs, la possibilité de cas graves ou d’hospitalisation diminuera. L’Andalousie est sur la bonne voie à quelques jours de Noël, clé de l’évolution de cette pandémie, la pression sanitaire est réduite à un bon rythme.