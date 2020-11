COVID-19 :

Les cas de coronavirus en Andalousie ont triplé au cours des dernières 24 heures, après des chiffres presque records, avec une baisse significative, ils remontent à un rythme inquiétant. En une seule journée, 3549 cas de coronavirus confirmés par PCR et tests antigéniques ont été enregistrés, soit près du triple des 1205 enregistrés la veille. La courbe de contagion qui semblait descendre, remonte à une vitesse vertigineuse. Il semble que ce virus ne comprend pas les restrictions ou les mesures préventives ne sont pas ce qu’ils devraient. La lutte contre la pandémie dans cette deuxième vague en Andalousie est pire que pendant la première.

Les 3549 cas diagnostiqués de coronavirus ce jour constituent les données les plus élevées depuis samedi 21 novembre dernier et 253 de plus que les 3296 positifs enregistrés jeudi dernier. Des chiffres qui ne sont pas du tout bons et qui vous invitent à revoir les mesures ou restrictions appliquées. Le virus ne s’arrête pas à un horaire ou à un couvre-feu.

Par provinces, cette deuxième vague fait des ravages. En ce jour, le pire est pris par la province de Grenade qui mène l’augmentation des infections avec 678 suivis pour Cádiz avec 660; Séville avec 628; Córdoba avec 367; Jaén avec 363; Malaga avec 356; et Almería avec 321. En dessous des 200 positifs quotidiens, seule Huelva apparaît avec 176. Grenade, qui commençait à grimper, revient à la première ligne de cas détectés en une seule journée. Mauvaise nouvelle qui laisse à nouveau cette province dans un endroit où elle ne devrait pas être. Les restrictions sont appliquées depuis trop longtemps sur ce territoire et, bien que les cas aient considérablement diminué, la situation ne peut pas encore être considérée comme maîtrisée.

Concernant le nombre de décès, en une seule journée il y a eu 54 morts, sont le nombre le plus bas en trois jours après avoir enregistré 64 le mercredi, 94 le mardi, 37 le lundi, 18 le dimanche, 50 le samedi, 55 le vendredi et 49 le jeudi. Les décès par coronavirus sont les pires données publiées, les personnes qui ont perdu la vie à cause de ce virus et qui, heureusement, le sont aujourd’hui moins qu’hier. Une baisse qui vient après une hausse significative.

Par provinces, Séville mène le bilan quotidien des décès dus au coronavirus avec 16, suivi de Cadix avec onze et Grenade avec dix. En dessous des dix se trouvent Córdoba avec sept, Malaga avec six, Jaén avec deux et Almería et Huelva avec un chacun. Dans ce cas, c’est Séville, l’une des provinces qui se démarque également par le nombre de points positifs qui prend le pire. Ce territoire est l’un des pires chômeurs de cette deuxième vague de pandémie.

La bonne nouvelle de cette journée est liée au nombre d’hospitalisés. Pour le deuxième jour consécutif, il diminue après, réduisant de 140 personnes le mercredi et monter de 42 personnes le mardi et 58 le lundi et descendre par 220 le dimanche, 91 le samedi, 128 le vendredi et 119 le jeudi. Les 2 551 personnes hospitalisées enregistrées ce jeudi sont 611 de moins que les 3 162 enregistrées il y a sept jours. Il est en dessous du pic de la pandémie enregistré il y a quelques jours.

Personne ne s’attendait à ce que dans cette deuxième vague il y ait une pression hospitalière pire que pendant la première, mais c’est ce qui s’est passé. Heureusement, les cas graves ont commencé à décliner, mais cela ne signifie pas que vous devez baisser votre garde. le Une autre donnée positive est celle qui fait référence aux admissions aux soins intensifs Cette journée augmente après avoir chuté de cinq mercredi, sans enregistrer de changements mardi et de 13 lundi, de onze dimanche, de sept samedi, de six vendredi et de trois jeudi.

Au jour d’aujourd’hui, 484 patients sont admis à l’USI, 41 de moins que les 525 hospitalisés dans ces unités il y a une semaine et 46 patients ont dépassé les 438 enregistrés le 30 mars au pic maximum de la première vague. Bonne nouvelle qui est liée à la diminution de la pression hospitalière. La gravité de ce virus commence à laisser des lits libres et ne concerne que quelques personnes qui doivent rester à la maison, l’isolement et le repos se terminent avec le virus.

Par chance, la pression dans les hôpitaux fait une pause. Les mesures ou restrictions appliquées ces derniers jours devraient commencer à montrer de bons chiffres dans tout ce qui concerne les patients. Il peut y avoir plus d’infections, mais sans la gravité des jours passés. La bataille continuera à être jouée en ces jours où plus de bons résultats que de mauvais devraient commencer à se matérialiser. Ce virus affecte l’Andalousie de la même manière que le reste du pays, malgré tout, cette communauté marche fermement, agissant avec des tests et des tests qui nous permettent de commencer à voir des résultats dans les prochains jours.