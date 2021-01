COVID-19 :

La Junta de Andalucía a assuré ce mardi qu’il dispose du matériel, du personnel et des infrastructures nécessaires pour entreprendre la fourniture de 400000 vaccinations hebdomadaires, pour lequel il a exigé que le gouvernement espagnol envoie plus de doses à la communauté.

Le ministre de la Santé et de la Famille, Jesús Aguirre, a rappelé qu’au cours des mois d’octobre et de novembre, 1,9 million de vaccins antigrippaux ont été fournis dans la région, pour lesquels il a demandé au ministère de la Santé deux millions de doses d’anticovides supplémentaires avant le printemps pour pouvoir immuniser le 1476000 personnes de plus de 65 ans c’est dans la communauté.

Comme l’a expliqué Aguirre, à l’heure actuelle, seules 980 000 doses sont garanties. Compte tenu du fait que chaque vaccin nécessite deux doses, il en faudrait deux millions de plus pour atteindre l’immunité de près de 1,5 million de personnes déclarées à haut risque.

Plan 24/7

Le gouvernement régional a présenté ce mardi le ‘Plan 24/7’, une modification de la Plan stratégique pour la vaccination contre la grippe / Covid-19 dans la communauté, avec laquelle il administrera sans repos, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des vaccins contre le coronavirus dans les huit provinces andalouses.

À ce jour, 12 janvier, un total de 95573 vaccins contre Covid-19. Les dernières données officielles indiquaient que six doses reçues sur dix avaient déjà été placées.

Garde en tête que l’exécutif andalou économise 20% de tous les envois de fonds qui parviennent à la communauté pour des raisons de sécurité et pour garantir une deuxième dose en cas de problèmes d’expédition, soit par les sociétés pharmaceutiques, soit par le gouvernement espagnol. La Philomena orageuse il a déjà retardé l’arrivée des envois de fonds.

“L’Andalousie, prête pour plus de vaccins”

La porte-parole pour la santé et les familles du Groupe parlementaire populaire, Beatriz Jurado, a souligné ce mardi que l’Andalousie est prête, comme l’a démontré la campagne de vaccination contre la grippe, à mettre “deux millions de vaccins” contre Covid-19, en deux mois “, mais a jugé indispensable que Pedro Sánchez envoie plus de doses à cette communauté.

Lors d’une conférence de presse, Jurado a rappelé que “le plan de vaccination il a commencé à surgir entre les mois d’août et de septembre », et que

puis «on demandait déjà au gouvernement de la nation un plan de vaccination

suffisant et digne de pouvoir être préparé à l’avance.

«Malheureusement, le vaccin est déjà arrivé, mais pas le plan de vaccination du gouvernement espagnol et encore une fois ce sont les communautés qui doivent fournir le carences du gouvernement de Sánchez et Iglesias», A fait remarquer le porte-parole populaire.

Le jury a déclaré que malgré les difficultés “l’Andalousie ne devient pas aveugle” car elle a déjà fait un test pilote avec la vaccination contre la grippe pour le vaccin contre le coronavirus.

«Entre les mois d’octobre et novembre, deux millions de vaccins ont été administrés en Andalousie, nous pouvons donc affirmer que Nous sommes prêts mettre encore deux millions de doses, mais il nous manque le vaccin», A affirmé Jurado.